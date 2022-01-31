Заместитель начальника полиции Атырау ответил на обвинения

Ерлан Бигамбаев. Фото: с личной страницы в Facebook

Заместитель начальника ГУП Атырау Ерлан Бигамбаев ответил на обвинения в соцсетях, в которых утверждалось, что он якобы отдал приказ пытать задержанных участников беспорядков в спортзале "Динамо". Полицейский заявил, что это - ложь, передает "Ак Жайык".

"Будучи госслужащим, я старался не обращать на это особого внимания, ведь всем не угодишь. Но терпение кончилось, когда меня назвали "убийцей, врагом народа", к тому же многие поддерживающие меня люди просили ответить", - объяснил Ерлан Бигамбаев.

По его словам, он работает в органах внутренних дел более 20 лет.

"Атырау - город небольшой, и я один из тех сотрудников, о ком плохо никто не отзывался. У меня хорошая репутация. К тому же распространение ложного обвинения, что якобы "сам боролся с насилием и сам же пошел на такое", стало ударом не только для меня, но и для моих коллег. И я решил с этим бороться.

Как сотрудник правоохранительных органов, который на законных основаниях защищает права других, я впервые хочу защитить свои права. Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации)", - сообщил заместитель начальника ГУП Атырау.

Как отмечает издание, ранее житель города Сергей Шутов, который участвовал в митинге на площади 4 января, рассказал, что его забрали из дома через неделю и несколько часов пытали в спортзале "Динамо". По его словам, якобы при этом присутствовал начальник ГУП.

Между тем в ДП Атырауской области пояснили, что следствие уже установило человека, который распространял в соцсетях сведения о Ерлане Бигамбаеве и в целом о действиях полиции. Это было сделано из-за рубежа.

Напомним, ранее появились слухи о том, что из спортзала "Динамо" в Атырау "сделали пыточную" для протестовавших. Однако информацию опровергли в комендатуре региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953778-zamestitel-nachalnika-politsii-atyrau-otvetil-na-obvineniya/