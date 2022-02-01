Вырвал решетку: подозреваемого в ограблении оружейного магазина задержали в Алматы (видео)

Изъятое оружие. Фото: polisia.kz

33-летний житель Жамбылской области, ранее судимый за кражу, был задержан алматинскими полицейскими по подозрению в участии в ограблении оружейного магазина во время январских беспорядков, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Замначальника ДП Алматы Берик Абильбеков заявил, что задержанный был участником ограбления оружейного магазина 5 января текущего года, а именно - управлял машиной, к которой привязали трос для срыва решетки.

"В результате этих противоправных действий подозреваемый завладел двумя гладкоствольными и двумя нарезными ружьями. В настоящее время также проверяется его участие в массовых беспорядках и в вооруженных нападениях", - добавил Абильбеков.

Он также напомнил, что в тот день практически одновременно в городе были захвачены семь оружейных магазинов, в результате чего преступники похитили различное оружие и боеприпасы.

Похищенные ружья обнаружили в доме подозреваемого, оружие изъято, подчеркнули в полиции.

Отмечается, что фигурант уже имел судимость ранее.

Также подозреваемый рассказал о событиях, в которых участвовал 5 января.

"Пятого числа я выехал из дома. Пятеро неизвестных остановили мою машину и запрыгнули в нее со словами: "Давай, брат, айда! Мы тебе покажем дорогу".

Оказывается ,мы приехали в оружейный магазин. Они привязали трос к моей машине и приказали дернуть. Окна, двери были разбиты, сломаны.

Эти неизвестные в салон занесли два автомата, а в багажник закинули два ружья. Дальше я уехал с этим оружием", - сообщил мужчина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953899-vyrval-reshetku-podozrevaemogo-v-ograblenii-oruzheynogo-magazina-zaderzhali-v-almaty-video/