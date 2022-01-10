Аким Атырауской области навестил раненых полицейских

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Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов навестил сотрудников полиции, которые пострадали в ходе беспорядков, передает МИА "Казинформ".

Главный врач Атырауской областной больницы Ербол Имангалиев рассказал о состоянии здоровья пострадавших.

"По последним данным, в Атыраускую областную больницу с различными ранениями и травмами обратились 62 человека. Из них госпитализированы семеро. Из общего числа пострадавших 42 человека - это военнослужащие. В настоящее время состояние у пятерых, находящихся в больнице, стабильное, у двоих сотрудников правоохранительных органов – средней тяжести", - сообщил главврач.

Отмечается, что в Атырауской области действует режим ЧП. Соблюдение комендантского часа контролируется полицией, а также специальными мобильными группами.

Ситуация в регионе полностью взята под контроль уполномоченными органами.

По информации издания, в настоящее время объекты здравоохранения, детские сады, продовольственные торговые точки работают в штатном режиме.

Ранее мы сообщали о последствиях беспорядков в Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950167-akim-atyrauskoy-oblasti-navestil-ranenyh-politseyskih/