Аким Атырауской области навестил раненых полицейских

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов навестил сотрудников полиции, которые пострадали в ходе беспорядков, передает МИА "Казинформ".
Главный врач Атырауской областной больницы Ербол Имангалиев рассказал о состоянии здоровья пострадавших.
"По последним данным, в Атыраускую областную больницу с различными ранениями и травмами обратились 62 человека. Из них госпитализированы семеро. Из общего числа пострадавших 42 человека - это военнослужащие. В настоящее время состояние у пятерых, находящихся в больнице, стабильное, у двоих сотрудников правоохранительных органов – средней тяжести", - сообщил главврач.
Отмечается, что в Атырауской области действует режим ЧП. Соблюдение комендантского часа контролируется полицией, а также специальными мобильными группами.
Ситуация в регионе полностью взята под контроль уполномоченными органами.
По информации издания, в настоящее время объекты здравоохранения, детские сады, продовольственные торговые точки работают в штатном режиме.
Ранее мы сообщали о последствиях беспорядков в Атырауской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950167-akim-atyrauskoy-oblasti-navestil-ranenyh-politseyskih/