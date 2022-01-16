Где был глава Атырау во время январских митингов, рассказали в акимате

Кайрат Уразбаев. Фото: facebook.com/K.Urazbayev

Почему акима Атырау Кайрата Уразбаева не было на рабочем месте во время январских митингов, рассказал пресс-секретарь акимата города Нурислам Гумар.

Как рассказал журналистам регионального издания "Ак Жайык" пресс-секретарь акимата Нурислам Гумар, аким Атырау Кайрат Уразбаев с 31 декабря ушел в трудовой отпуск. Однако 10 января был из него отозван.

А уже на следующий день он ушел на больничный в связи с состоянием здоровья. Когда выйдет на работу, пока неизвестно.

Напомним, 4 января на центральной площади Атырау собрались тысячи людей. Утром 5 января митинг продолжился. Протестующие пытались штурмовать здание акимата Атырауской области.

Как итог, в Атырауской области во время беспорядков погиб 1 человек, еще 49 пострадали.

Ранее стало известно, почему аким Актюбинской области также не вышел к протестующим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951356-gde-byl-glava-atyrau-vo-vremya-yanvarskih-mitingov-rasskazali-v-akimate/