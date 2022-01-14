Назначены новые начальники ДКНБ в Костанайской и Кызылординской областях. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе КНБ РК, передает Sputnik Казахстан.
В Костанайской области департамент Комитета национальной безопасности возглавил генерал-майор Айбар Дуанбаев. Звание генерал-майора ему присвоил глава государства весной 2021 года.
ДКНБ по Кызылординской области и городу Байконуру теперь руководит полковник Болат Калмурзаев.
Напомним, ранее стало известно, что сменились начальники ДКНБ еще в двух областях Казахстана и южной столице.
В Жамбылской области ведомство возглавил Нурлан Карибжанов, в Алматинской - Алмас Наймантаев, в Алматы - Марат Ирменов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1951201-smenilis-nachalniki-dknb-esche-v-dvuh-oblastyah-kazahstana/