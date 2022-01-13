Марат Ирменов возглавил ДКНБ Алматы

Марат Ирменов. Кадр из видео: Телеканал "Хабар"/khabar.kz

Новым начальником Департамента КНБ по Алматы стал генерал-майор Марат Ирменов. Эту информацию подтвердили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе комитета.

До своего назначения в Алматы Ирменов возглавлял аналогичный департамент по Жамбылской области – с февраля 2020 года. Туда его назначили после беспорядков в Кордайском районе.

С 2016 по 2020 год являлся начальником Департамента КНБ по Актюбинской области. Еще ранее Ирменов занимал должность первого заместителя начальника ДКНБ по Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950916-marat-irmenov-vozglavil-dknb-almaty/