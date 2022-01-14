Что известно о новом начальнике ДКНБ по Жамбылской области

Нурлан Карибжанов. Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Сегодня аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев представил нового начальника ДКНБ и подчеркнул, что на ведомство возлагается большая ответственность в деле обеспечения общественной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Как ранее стало известно, начальником департамента Комитета национальной безопасности по Жамбылской области стал Нурлан Карибжанов.

Он сменил на этом посту Марата Ирменова, который возглавил департамент КНБ Алматы.

До нового назначения Нурлан Калкаманович занимал должность руководителя департамента в центральном аппарате КНБ.

Также с 2011 по 2016 годы уже работал начальником ДКНБ по Жамбылской области.

Глава региона Бердибек Сапарбаев на очередном заседании регионального оперативного штаба представил нового руководителя.

"В соответствии с поручением главы государства проводится большая работа по ликвидации последствий происшествия. На данный момент наша основная цель - обеспечить безопасность населения.

Самое главное - это единство и спокойствие нашего народа. Для этого важно, чтобы местные исполнительные органы и силовые структуры работали совместно. Жители должны чувствовать себя в безопасности, взрослые должны свободно ходить на работу, дети - посещать занятия, детский сад", - отметил аким Жамбылской области.

Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что нужно в кратчайшие сроки выполнить поручения, который были даны на предыдущих заседаниях штаба.

О проводимой работе по выявлению, задержанию участников массовых беспорядков и вооруженных преступников, возврату оружия доложил и.о. начальника департамента полиции, комендант региона Бахыт Ратаев. Он сообщил, что на сегодняшний день обнаружено и изъято 143 единицы оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что гранатомет и три пулемета изъяли после беспорядков в Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1951215-chto-izvestno-o-novom-nachalnike-dknb-po-zhambylskoy-oblasti/