Погромы и мародерство в Алматы: оружие и бытовую технику нашли у задержанных

Фото: ДП Алматинской области

В Алматинской области продолжают ловить мародеров. Правоохранителями задержаны две группы мужчин, оказавшихся причастными к хищениям в магазинах и АЗС южной столицы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

В первом случае содействие в поимке подозреваемых оказал гражданский патруль, состоящий из жителей села Байтерек во главе со своим акимом.

7 января дружинники пытались остановить Volkswagen Vento. Несмотря на то, что у машины оказалось проткнуто колесо, четверым мужчинам удалось скрыться.

Фото: ДП Алматинской области

"При проверке салона и багажника были обнаружены телевизоры, пылесосы, музыкальные колонки, микрофоны, синтезаторы, игрушки в коробках и другая бытовая техника.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны четверо жителей села Аймен в возрасте 24 и 26 лет. Выяснилось, что техника была похищена ими из алматинского магазина "Мечта". Задержанные уже дали признательные показания", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Фото: ДП Алматинской области

В настоящее время подозреваемые вместе с изъятой техникой переданы полицейским Алматы.

Фото: ДП Алматинской области

О втором случае рассказывается на официальном сайте МВД Polisia.kz. 9 января в Енбекшиказахское РУП поступило сообщение о том, что житель Есика в момент беспорядков вместе со своим знакомым принимал участие в погромах и кражах из магазинов в Алматы. Похищенное имущество находится у них дома.

После чего было возбуждено уголовное дело по ст.188 ч.2, 3 УК РК (Кража). Правоохранители задержали 20-летнего жителя города Есика и 24-летнего жителя села Кызылжар.

В ходе обыска у них изъяты кухонные ножи, газовые плиты, спортивные и детские вещи (джинсы, кофты, куртки, кроссовки, туфли), несколько канистр антифриза, 10 емкостей моторного масла, 18 банок энергетических напитков.

В подполе у одного из подозреваемых обнаружено огнестрельное оружие с 12 патронами, граната и резиновая дубинка полицейских, стоявших в оцеплении во время массовых беспорядков.

"Как выяснилось, задержанные неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи, но избежали наказания в связи с примирением.

С их слов, технику, вещи и предметы они похитили в Алматы из магазинов "Технодом" и "Sulpak". Масло, антифриз, напитки взяли с АЗС "Royal Petrol" и "Sinooil". Оружие во время беспорядков им на улице дал какой-то незнакомый мужчина. Похищенное они хотели продать, а вырученные деньги использовать", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Сейчас задержанных, вещдоки и машину Subaru Legacy, на которой перевозилось добытое преступным путем, направили в ДП Алматы.

Напомним, ранее сообщалось, что арсенал оружия и полицейский щит нашли на ферме в Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951189-pogromy-i-maroderstvo-v-almaty-oruzhie-i-bytovuyu-tehniku-nashli-u-zaderzhannyh/