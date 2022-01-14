Назначены начальники ДКНБ в Жамбылской и Алматинской областях

Здание ДКНБ по Жамбылской области. Фото: КНБ РК

Новые начальники ДКНБ назначены в двух регионах Казахстана, передает Sputnik Казахстан.

Нурлан Карибжанов назначен начальником ДКНБ по Жамбылской области.

Сменился и глава ДКНБ по Алматинской области. Новым руководителем стал Алмас Наймантаев.

Напомним, Нурлан Карибжанов сменил на этом посту Марата Ирменова, который возглавил ДКНБ Алматы.

Ранее также сообщалось, что группой численностью до 350 человек с применением огнестрельного оружия и "коктейлей Молотова" были предприняты попытки захвата ДКНБ по Жамбылской области. В результате погиб начальник отдела Антитеррористического центра, подполковник Дастан Адильбай. Три атаки были отражены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1951192-naznacheny-nachalniki-dknb-v-zhambylskoy-i-almatinskoy-oblastyah/