"Мне приходилось громче делать мультики": певица Анастасия Клещенко о звуках взрывов

Анастасия Клещенко. Фото: instagram.com/anastassya_official

Казахстанская певица Анастасия Клещенко, экс-супруга Алана Черкасова, рассказала о том, что переживала в моменты, когда на улицах Алматы происходили беспорядки. Артистка призналась, что ей приходилось включать мультфильмы с громким звуком, чтобы заглушить выстрелы и взрывы, передает NUR.KZ.

В канун Нового года Анастасия на своей странице в Instagram позитивно заявляла, что она входит в него с улыбкой и у нее много планов на грядущие 12 месяцев. Блогерша также пожелала, чтобы этот год был "нереальным и интересным".

Но уже через несколько дней из-за трагических событий в Казахстане в аккаунте Клещенко появился пост, пропитанный страхом и тоской.

"Нет слов. Мне приходилось громче делать мультики, чтобы дети не слышали выстрелы и взрывы. Я очень надеюсь , что у вас все хорошо. Много писем мне пришло с поддержкой, спасибо каждому", - написала Настя.

"Страх внутри. Надеюсь, что мы все восстановимся после этого ужаса", - добавила она также в комментариях.

Поклонники Клещенко поспешили поддержать и успокоить ее.

"Берегите себя, молимся за мирное небо в Казахстане, Алматы", "Держитесь! Держись, Алматушечка, держись, Казахстан. Дай Бог скорейшего выздоровления и восстановления! Мы в шоке, смотрим, переживаем и верим ,что совсем скоро все будет хорошо", "Настюша, все будет хорошо! Берегите себя!" - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1951219-mne-prihodilos-gromche-delat-multiki-pevitsa-anastasiya-kleschenko-o-zvukah-vzryvov/