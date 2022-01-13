Александр Данилов стал вице-министром информации

Сегодня, 13 января, Александр Данилов был назначен на должность вице-министра информации и общественного развития. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.
Александр Данилов родился 16 декабря 1991 года в городе Караганда.
Окончил Карагандинский государственный технический университет и Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева.
Член Национального совета общественного доверия при президенте РК, а также президентского молодежного кадрового резерва.
Трудовой путь начал в общественном секторе, в разные годы являлся руководителем ряда молодежных общественных организаций.
Также занимал руководящие должности в частных организациях. С июля 2020 года является руководителем проекта Stopfake.kz.
Напомним, что сегодня экс-министр энергетики Магзум Мирзагалиев стал советником президента. Также Жаслана Мадиева освободили от должности зампреда АСПиР, а Ерлан Баттаков сменил Ержана Казанбаева на посту вице-министра торговли и интеграции.
Помимо этого, кадровые перестановки произошли в сенате парламента Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950984-glava-proekta-stopfakekz-aleksandr-danilov-stal-vitse-ministrom-informatsii/