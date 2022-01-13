Ерлан Баттаков сменил Ержана Казанбаева на посту вице-министра торговли и интеграции

Ержан Казанбаев. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Казахстана был назначен новый вице-министр торговли и интеграции: с должности был снят Ержан Казанбаев, на его место пришел Ерлан Баттаков. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

Отмечается, что Ержана Казанбаева освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

Казанбаев родился в 1983 году в Алматинской области. Окончил Алматинский Технологический университет, Абердинский университет.

Трудовую деятельность начал в 2008 году комплаенс-контролером АО "Экспресс Банк". Также работал в коммерческих структурах.

С 2010 по 2019 годы занимал руководящие должности в структуре Министерства экономики и бюджетного планирования и национальной экономики РК.

С декабря 2020 года и по настоящее время работал вице-министром торговли и интеграции РК.

Ерлан Баттаков. Фото: udp-rk.kz

Место Казанбаева занял Ерлан Баттаков.

Баттаков родился 9 октября 1969 года в городе Караганда. Окончил Карагандинский политехнический институт и РМПИК Госкомстата и Минтруда Республики Казахстан.

Трудовой путь начал в 1992 году в качестве стажера-исследователя кафедры технологии строительных материалов и изделий Карагандинского политехнического института.

С 1996 по 2007 годы – главный специалист, начальник отдела, начальник управления, финансовый директор АО "Продовольственная контрактная корпорация".

В 2007-2012 годах – заведующий финансово-аналитическим сектором отдела планирования и финансирования бюджетных программ, заведующий отделом планирования и финансирования бюджетных программ Управления делами президента Республики Казахстан.

В 2012-2019 годах – заместитель, первый заместитель Управляющего делами президента Республики Казахстан.

С марта 2019 года работал управляющим делами президента Республики Казахстан.

Напомним, сегодня сообщалось, что экс-глава Минэнерго Магзум Мирзагалиев стал советником президента. Кроме того, от должности зампреда АСПиР освободили Жаслана Мадиева.

Также кадровые перестановки произошли в сенате парламента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950977-erlan-battakov-smenil-erzhana-kazanbaeva-na-postu-vitse-ministra-torgovli-i-integratsii/