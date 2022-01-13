Жаслана Мадиева освободили от должности зампреда АСПиР

Жаслан Мадиев. Фото: primeminister.kz

Жаслан Мадиев был освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Мадиев Жаслан Хасенович освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - сказано в сообщении Акорды.

Напомним, что Мадиев был назначен на пост зампреда АСПиР 1 октября 2020 года. До этого он был вице-министром нацэкономики Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950973-zhaslana-madieva-osvobodili-ot-dolzhnosti-zampreda-aspir/