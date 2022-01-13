Больше 3,5 тыс. человек задержали в Шымкенте после беспорядков

Фото: ДП Шымкента

В третьем мегаполисе страны после беспорядков задержали больше 3,5 тыс. человек, 271 человек арестован, сообщается на официальном сайте департамента полиции Шымкента.

Отмечается, что на сегодня ситуация в городе стабильная.

С момента начала беспорядков в полицию доставлено 3 520 граждан. 366 человек привлечены к административной ответственности, в отношении 271 из них приняты решения об аресте, 40 человек оштрафовано.

Еще 55 горожанам выданы предупреждения.

"На установленных на границах города блокпостах проверено более 14 тысяч автомобилей, задержаны 9 лиц. При осмотре автомашин изъято 2 газовых пистолета", - говорится в сообщении полиции.

По всем возбужденным уголовным делам 73 человека водворены в ИВС.

В полиции напомнили, что в городе продолжает действовать режим ЧП и комендантский час.

Ранее аким Шымкента Мурат Айтенов рассказал, что происходило в городе во время массовых беспорядков. По его словам, бандиты хотели захватить акимат, их основная задача была разгромить все и захватить власть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950876-bolshe-35-tys-chelovek-zaderzhali-v-shymkente-posle-besporyadkov/