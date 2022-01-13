Политика и Экономика
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Кадровые перестановки произошли в сенате парламента Казахстана

Бейбит Исабаев
Бейбит Исабаев. Фото: Акорда

Кадровые перестановки произошли в казахстанском сенате, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент постановил назначить Исабаева Бейбита Оксикбаевича депутатом сената парламента РК, освободив от должности руководителя представительства президента Казахстана в парламенте РК.

Кроме того, указом главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента РК Айтпаевой Сауле Муханбедиановны.

Сауле Айтпаева
Сауле Айтпаева. Фото: primeminister.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950967-kadrovye-perestanovki-proizoshli-v-senate-parlamenta-kazahstana/

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