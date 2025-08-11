jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Доллар снова превысил 540 тенге на бирже в Казахстане

      Опубликовано:

      Доллар лежит под горстью монет
      Купюра доллара и монеты тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      По итогам сегодняшних торгов на KASE курс доллара США вырос почти на 3 тенге, снова превысив отметку в 540 тенге. Сколько он стоит в обменных пунктах Казахстана, читайте на NUR.KZ.

      Средневзвешенная стоимость доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сегодня составила 542,66 тенге. По сравнению с пятницей рост составил почти 3 тенге.

      При этом напомним, что на прошлой неделе курс американской валюты снизился до 537,53 тенге. Но уже через два дня снова вырос до 539,38 тенге. Сейчас он снова преодолел рубеж в 540 тенге, приблизившись к своему максимуму – 546,36 тенге.

      Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

      • Астана: покупка – от 540 до 541 тенге, продажа – от 547 до 548 тенге;
      • Алматы: покупка – от 538 до 543,3 тенге, продажа – от 542 до 545,5 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 541 до 543 тенге, продажа – от 544 до 546 тенге.

      К рекорду стремится и курс евро, который на бирже вырос более чем на 5 тенге за сутки. Его средневзвешенное значение на сегодня в 15:30 составляет 633,43 тенге. Обменники страны между тем установили следующие курсы покупки и продажи наличных евро:

      • Астана: покупка – от 627 до 628 тенге, продажа – от 637 до 638 тенге;
      • Алматы: покупка – от 622 до 631,5 тенге, продажа – от 632 до 635 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 620 до 630 тенге, продажа – от 632 до 635 тенге.

      Напомним, что прогнозы экспертов по курсу доллара совсем не утешительные – через год он может составить 573 тенге.

      Казахстанский экономист Алмас Чукин также считает, что к 2027 году стоимость американской валюты будет равна около 600 тенге.

      Курс тенге
