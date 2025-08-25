Доллар подешевел до минимума за последний месяц в Казахстане

Курс доллара на KASE снижается уже шестой рабочий день подряд. И сегодня он достиг минимума за последний месяц. Почем американскую валюту продают в обменных пунктах Казахстана, читайте на NUR.KZ.

Средневзвешенная стоимость доллара США на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сегодня составила 535,99 тенге. Это минимум за последний месяц.

Напомним, что в позапрошлую пятницу, 15 августа, курс доллара резко вырос – до 540,87 тенге в среднем за торговый день на бирже. После этого он каждый рабочий день умеренно дешевел в пределах одной тенге, пока сегодня не достиг минимального месячного курса.

Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 532 до 534 тенге , продажа – от 539 до 541 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 532 до 536,5 тенге , продажа – от 537 до 539 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 534 до 536 тенге, продажа – от 537 до 539 тенге.

Вместе с долларом всю прошлую рабочую неделю дешевел и евро. Его официальный курс к выходным снизился с 632,01 до 623,05 тенге.

Но сегодня на бирже средневзвешенная стоимость европейской валюты резко выросла почти на пять тенге. По данным на 15:30, она составила уже 627,28 тенге.

Обменники страны между тем установили следующие курсы покупки и продажи наличных евро:

Астана: покупка – от 620 до 621 тенге , продажа – от 630 до 631 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 619 до 626,5 тенге , продажа – от 627,5 до 630 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 620 до 625 тенге, продажа – от 626 до 631 тенге.

Таким образом, курсы основных иностранных валют к тенге в начале рабочей недели повели себя совершенно по разному.

Напомним, казахстанский аналитик рассказал, что в ближайшие три месяца казахстанцам будет выгоднее хранить деньги на тенговых депозитах.

При этом эксперты считают, что доллар все равно продолжит дорожать – через год его курс может достигнуть 567,8 тенге при негативном сценарии.

