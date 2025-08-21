Где казахстанцам выгоднее хранить деньги в ближайшие три месяца, рассказал эксперт

Депозиты являются привычным и понятным инвестиционным инструментом. В текущих условиях именно сберегательные вклады могут оказаться выгодными, но есть нюансы. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Банки предлагают 16-18% годовых на депозиты сроком 6-12 месяцев, что может обеспечить доходность в долларах +10-15% за год при стабилизации курса.

Сберегательные вклады имеют ограничения: отсутствие гибкости, зависимость ставки от срока, возможность потери вознаграждения при досрочном изъятии, поэтому рекомендуется размещать на них "свободные" деньги.

В июле-августе тенге обесценился почти на 5% по отношению к доллару США и евро. Из-за этого казахстанцы могут устремиться за покупкой иностранной валюты, чтобы сохранить свои сбережения или в погоне за выгодой.

Однако, как отмечает независимый финансовый советник Аман Алимбаев в своем одноименном Telegram-канале, в текущих условиях лучше "действовать максимально просто".

Почему депозиты выгодны

Как отмечает эксперт, несмотря на падение тенге за последний месяц, крупные инвесторы готовятся покупать его, а не доллары или евро. И причина в доходности тенговых вложений.

"Простая математика: сегодня банки предлагают 16-18% годовых на депозиты сроком 6-12 месяцев. Курс безубыточности:

через 6 месяцев — 580;

через 12 месяцев — 625.

Это значит, что даже если доллар подрастет, вы все равно будете в плюсе. А если курс устоится (как часто бывает после девальвации), доходность в долларах составит +10-15% за год", – сообщает эксперт.

То есть сберегательные вклады по ставке 17% окажутся выгоднее, чем долларовые облигации, которые дают 5%. А при стабильном курсе валюты разница превращается в реальный доход. Также стоит помнить о том, что сберегательные депозиты защищены гарантией возврата.

Однако у такого инструмента все же есть свои нюансы, которые следует учитывать.

Особенности сберегательных депозитов

Размещая деньги на сберегательных вкладах казахстанцы должны помнить о том, что эти инструменты имеют некоторые ограничения:

отсутствие гибкости – обычно наибольшую выгоду предлагают именно депозиты без возможности пополнения и частичного снятия денег, которые практически заблокируют деньги на весь срок;

ставка и срок – в зависимости от банка второго уровня (БВУ) для получения максимальной ставки вознаграждения (19% на 20 августа) срок обязательного размещения может составлять от 3 или даже 6 месяцев;

потеря вознаграждения – если понадобится досрочно изъять деньги из банка, то это может привести к частичной либо полной потере вознаграждения, даже если до конца действия договора оставалось менее месяца.

Другими словами, сберегательные вклады в текущих условиях могут оказаться выгодным решением для сохранения и приумножения своих сбережений.

Однако следует учитывать их особенности, чтобы не потерять выгоду. Поэтому на подобных вкладах обычно рекомендуется размещать именно "свободные" деньги – то есть то, что не является экстренным резервом и частью финансовой подушки.

