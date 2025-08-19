jitsu gif
      Три сценария по курсу доллара на 2025-2026 годы назвали аналитики в Казахстане

      Опубликовано:

      Курс тенге падает
      Монеты тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Курс доллара в июле 2025 года несколько раз обновил свой рекорд. Дальнейшее развитие событий может иметь три сценария: базовый, оптимистичный и пессимистичный. Об этом читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • По мнению аналитиков BCC Invest, в следующие 12 месяцев курс доллара в Казахстане может меняться по одному из трех сценариев: пессимистичному, базовому или оптимистичному.
      • Согласно пессимистичному сценарию, к концу 2025 года курс может достичь 564,9 тенге за доллар, по базовому - 547,4 тенге, а по оптимистичному - 530 тенге.
      • Аналитики отмечают, что "для нашей национальной валюты июль оказался весьма волатильным", и даже базовый сценарий указывает на сохранение тренда ослабления тенге к доллару США.

      Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

      В июле 2025 года обменный курс доллара США в среднем составлял 528,81 тенге, что на 4,14 тенге или на 0,8% больше, чем в январе.

      При этом были обновлены рекордные цены, а текущее состояние курса указывает на продолжение негативного тренда – тенге вновь постепенно слабеет.

      Как сообщают аналитики BCC Invest, в следующие 12 месяцев курс доллара может меняться по одному из трех сценариев. При этом их прогнозы немного ухудшились.

      "Для нашей национальной валюты июль оказался весьма волатильным. В результате в большей степени реализовались наши предпосылки пессимистичного сценария. В следствии этого был пересмотрен прогноз с учетом предпосылок пессимистичного сценария", – отмечают аналитики.

      Самый негативный вариант

      Прогноз среднемесячного уровня национальной валюты в августе 2025 года, согласно пессимистичному сценарию, будет составлять 555,7 тенге за 1 доллар США.

      К концу года ожидается ослабление до 564,9 тенге. А в августе 2026 года – 567,8 тенге за доллар.

      Инфографика
      Прогноз по курсу доллара в Казахстане на следующие 12 месяцев. Источник: BCC Invest

      Базовый прогноз

      "Согласно базовому сценарию, в августе по сравнению с уровнем июля ожидается ослабление национальной валюты при прочих равных условиях на 9,7 тенге, или на 1,8% (до 538,5 тенге – прим. ред.). В большей степени это объясняется началом августа, когда значение обменного курса достигало уровней 543,24 тенге за 1 доллар США", – сообщают аналитики.

      При этом к концу 2025 года цена за доллар может достигнуть 547,4 тенге, а в июле 2026 года – 550,1 тенге.

      Оптимистичный прогноз

      По наиболее оптимистичному сценарию среднемесячный уровень национальной валюты РК может укрепиться до 521,3 тенге за 1 доллар США с июльских 528,81 тенге.

      При этом в конце текущего года он составит 530 тенге, а через 12 месяцев – 532,3 тенге.

      Таким образом, даже базовый сценарий указывает на сохранение тренда по ослаблению тенге к доллару США. Однако следует помнить, что то, как будет меняться курс в действительности, зависит от множества факторов.

      Ранее мы рассказывали, какие риски могут возникнуть при покупке доллара на рекордных отметках.

      Также мы делились рекомендациями о том, как можно повысить доходность своих пенсионных накоплений.

      Дополнительно мы рассказывали, как покупать доллары по биржевому курсу.

      Курс тенге
