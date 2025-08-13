jitsu gif
      Доллар резко подешевел в Казахстане

      Опубликовано:

      Купюра тенге лежит на долларах и рублях
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Курс доллара США продолжает сильно колебаться. В этот раз он снова снизился более чем на 4 тенге на KASE. О стоимости американской валюты на бирже и в обменниках Казахстана узнали журналиcты NUR.KZ.

      Курс доллара демонстрирует сильную волатильность. Напомним, что неделю назад они сильно снизился до 537,53 тенге. А уже после выходных американская валюта снова устремилась к рекорду, подорожав почти на 3 тенге за сутки.

      Сегодня по итогам торгов долларом на Казахстанской фондовой бирже (KASE) его средневзвешенный курс составил 537,96 тенге, снизившись более чем на 4 тенге за сутки.

      Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

      • Астана: покупка – от 535 до 537 тенге, продажа – от 542 до 544 тенге;
      • Алматы: покупка – от 535 до 540,2 тенге, продажа – от 540 до 543 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 537 до 539 тенге, продажа – от 540 до 542,5 тенге.

      При этом на бирже почти на 2 тенге за сутки увеличился курс евро. Его средневзвешенное значение на сегодня в 15:30 составляет 630,75 тенге. Обменники страны между тем установили следующие курсы покупки и продажи наличных евро:

      • Астана: покупка – от 622 до 624 тенге, продажа – от 630 до 634 тенге;
      • Алматы: покупка – от 623 до 630,1 тенге, продажа – от 631,9 до 635 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 625 до 630 тенге, продажа – от 630 до 635 тенге.

      При этом на пиковых значениях во второй половине июля средняя стоимость европейской валюты превышала 639 тенге, а американской – 546 тенге. То есть текущие показатели примерно на 8 тенге меньше максимальных.

      Напомним, что увеличение курса доллара до 540-560 тенге с отклонениями вверх и вниз становится новой реальностью, считает экономист Алмас Чукин. Он также прогнозирует, что к 2027 году стоимость американской валюты увеличится до 600 тенге.

      С ним солидарны и другие казахстанские эксперты, которые ожидают, что через год доллар вырастет до 573 тенге.

      Курс тенге
