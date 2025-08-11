Доллар по 573: эксперты озвучили "мрачный" прогноз по тенге

В течение месяца курс доллара может вырасти до 541,7 тенге, однако в ближайший год аналитики ожидают его рост до рекордных 573 тенге. С другими прогнозами ознакомились журналисты NUR.KZ.

На текущий момент официальный курс доллара в Казахстане установился на уровне 539,49 тенге, однако, вполне возможно, что это не предел.

Как сообщает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), эксперты считают, что в течение месяца тенге может немного ослабнуть – до 541,7 тенге за доллар к началу сентября.

При этом аналитики уверены, что резкие скачки курса в некоторой степени необоснованны. Причины для ослабления тенге есть, но они не настолько серьезные, чтобы вызывать такую сильную волатильность:

ожидаемое сокращение профицита торгового баланса;

рост внутреннего спроса на иностранную валюту;

нестабильная ценовая динамика на сырьевых рынках.

Прогнозы экспертов. Источник: Ассоциация финансистов Казахстана

При этом эксперты считают, что через год курс доллара может вырасти до рекордных 573 тенге. Напомним, свой последний рекорд доллар побил 30 июля, когда достиг 546,36 тенге.

В среднесрочной перспективе на тенге будут влиять цены на нефть (66,5 доллара за баррель), а также постепенное сокращение положительного торгового сальдо – выручка Казахстана от экспорта будет снижаться и в страну поступит меньше иностранной валюты. При этом импорт продолжит расти на фоне повышенного спроса внутри страны.

На этом фоне эксперты ожидают, что инфляция в стране будет ускоряться, так как ослабление тенге приведет к удорожанию импортных товаров и росту издержек бизнеса, которые неизбежно будут переложены на потребителей.

Прогнозы экспертов. Источник: Ассоциация финансистов Казахстана

Интересно, что эксперты, несмотря на "мрачные" прогнозы, ожидают ускорения экономики страны. Рост внутреннего валового продукта (ВВП) через год оценивается на уровне 4,9% (против 4,5% ранее) благодаря увеличению государственных инвестиций, реализации инфраструктурных и капиталоемких проектов, а также расширению добычи природных ресурсов.

Впрочем, важно помнить, что все эти прогнозы отражают мнение экспертов. Поэтому их не следует воспринимать как "истину в последней инстанции" или использовать в качестве прямого руководства для инвестиционных решений.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.