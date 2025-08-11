Доллар по 573: эксперты озвучили "мрачный" прогноз по тенге
В течение месяца курс доллара может вырасти до 541,7 тенге, однако в ближайший год аналитики ожидают его рост до рекордных 573 тенге. С другими прогнозами ознакомились журналисты NUR.KZ.
На текущий момент официальный курс доллара в Казахстане установился на уровне 539,49 тенге, однако, вполне возможно, что это не предел.
Как сообщает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), эксперты считают, что в течение месяца тенге может немного ослабнуть – до 541,7 тенге за доллар к началу сентября.
При этом аналитики уверены, что резкие скачки курса в некоторой степени необоснованны. Причины для ослабления тенге есть, но они не настолько серьезные, чтобы вызывать такую сильную волатильность:
- ожидаемое сокращение профицита торгового баланса;
- рост внутреннего спроса на иностранную валюту;
- нестабильная ценовая динамика на сырьевых рынках.
При этом эксперты считают, что через год курс доллара может вырасти до рекордных 573 тенге. Напомним, свой последний рекорд доллар побил 30 июля, когда достиг 546,36 тенге.
В среднесрочной перспективе на тенге будут влиять цены на нефть (66,5 доллара за баррель), а также постепенное сокращение положительного торгового сальдо – выручка Казахстана от экспорта будет снижаться и в страну поступит меньше иностранной валюты. При этом импорт продолжит расти на фоне повышенного спроса внутри страны.
На этом фоне эксперты ожидают, что инфляция в стране будет ускоряться, так как ослабление тенге приведет к удорожанию импортных товаров и росту издержек бизнеса, которые неизбежно будут переложены на потребителей.
Интересно, что эксперты, несмотря на "мрачные" прогнозы, ожидают ускорения экономики страны. Рост внутреннего валового продукта (ВВП) через год оценивается на уровне 4,9% (против 4,5% ранее) благодаря увеличению государственных инвестиций, реализации инфраструктурных и капиталоемких проектов, а также расширению добычи природных ресурсов.
Впрочем, важно помнить, что все эти прогнозы отражают мнение экспертов. Поэтому их не следует воспринимать как "истину в последней инстанции" или использовать в качестве прямого руководства для инвестиционных решений.
