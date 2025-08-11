jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Доллар по 573: эксперты озвучили "мрачный" прогноз по тенге

      Опубликовано:

      Монеты лежат на столе. На фоне – разноцветный график
      Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В течение месяца курс доллара может вырасти до 541,7 тенге, однако в ближайший год аналитики ожидают его рост до рекордных 573 тенге. С другими прогнозами ознакомились журналисты NUR.KZ.

      На текущий момент официальный курс доллара в Казахстане установился на уровне 539,49 тенге, однако, вполне возможно, что это не предел.

      Как сообщает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), эксперты считают, что в течение месяца тенге может немного ослабнуть – до 541,7 тенге за доллар к началу сентября.

      При этом аналитики уверены, что резкие скачки курса в некоторой степени необоснованны. Причины для ослабления тенге есть, но они не настолько серьезные, чтобы вызывать такую сильную волатильность:

      • ожидаемое сокращение профицита торгового баланса;
      • рост внутреннего спроса на иностранную валюту;
      • нестабильная ценовая динамика на сырьевых рынках.
      Аналитики прогнозируют рост доллара выше 540 тенге к сентябрю 2025 года
      Прогнозы экспертов. Источник: Ассоциация финансистов Казахстана

      При этом эксперты считают, что через год курс доллара может вырасти до рекордных 573 тенге. Напомним, свой последний рекорд доллар побил 30 июля, когда достиг 546,36 тенге.

      В среднесрочной перспективе на тенге будут влиять цены на нефть (66,5 доллара за баррель), а также постепенное сокращение положительного торгового сальдо – выручка Казахстана от экспорта будет снижаться и в страну поступит меньше иностранной валюты. При этом импорт продолжит расти на фоне повышенного спроса внутри страны.

      На этом фоне эксперты ожидают, что инфляция в стране будет ускоряться, так как ослабление тенге приведет к удорожанию импортных товаров и росту издержек бизнеса, которые неизбежно будут переложены на потребителей.

      Аналитики прогнозируют рост доллара выше 570 тенге через год
      Прогнозы экспертов. Источник: Ассоциация финансистов Казахстана

      Интересно, что эксперты, несмотря на "мрачные" прогнозы, ожидают ускорения экономики страны. Рост внутреннего валового продукта (ВВП) через год оценивается на уровне 4,9% (против 4,5% ранее) благодаря увеличению государственных инвестиций, реализации инфраструктурных и капиталоемких проектов, а также расширению добычи природных ресурсов.

      Впрочем, важно помнить, что все эти прогнозы отражают мнение экспертов. Поэтому их не следует воспринимать как "истину в последней инстанции" или использовать в качестве прямого руководства для инвестиционных решений.

      Курс тенге
