Падение усиливается: рекордные 551 тенге за доллар просят обменники в Казахстане

Торги на валютной бирже 30 июля оказались сложными для тенге, который активно теряет позиции. При этом аналитики отмечают, что сохраняется высокая поддержка спроса. Об этом читайте на NUR.KZ.

Cогласно данным сервиса Kurs.kz, на 11:50 часов 30 июля обменные пункты выставили следующие цены на доллар США:

Астана: покупка – от 541 до 543 тенге , продажа – от 548 до 550 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 543 до 548,5 тенге , продажа – от 548 до 551 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 544 до 547,5 тенге, продажа – от 548 до 551 тенге.

Такое резкое ослабление произошло на фоне валютных торгов на бирже KASE – средневзвешенный курс составляет 546,76 тенге за доллар (плюс 4,49 тенге). А максимальная цена доходила до 549 тенге – по этой же стоимости закрыты последние сделки, на которые и ориентируются обменные пункты, выставляя свои курсы.

"Курс достиг уровня 550,00 тенге, далее в стакане выставлен объем 1 млн долларов, сверху еще 500 тыс. долларов по 550,61 тенге.

На стороне BID (предложение – прим. ред.) заметна активная поддержка: 1 млн долларов по 549,47 тенге, 500 тыс. долларов по 549,00 тенге и 549,16 тенге, что удерживает рынок от отката.

Давление сохраняется, но насыщенность продавцов в зоне 550,00 тенге может временно ограничить дальнейший рост", – отмечается в Telegram-канале "Комментарий".

Напомним, что прошлая неделя оказалась сложной для тенге: курсы доллара и евро устанавливали новые рекорды почти каждый день.

Позже глава Нацбанка рассказал о причинах роста стоимости иностранных валют в Казахстане: он отмечал, что тенге остается недооцененным, а на бирже не наблюдаются спекуляции.

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