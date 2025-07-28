Тенге "отыгрывает" позиции к доллару и евро в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Тенге "отыгрывает" позиции к доллару и евро в Казахстане

      Опубликовано:

      Доллар стоит среди купюр тенге
      Деньги. Иллюстративное фото: Nurlan Tastanbekov/Getty Images

      После недельного роста курсы доллара и евро снизились на валютной бирже. В свою очередь обменные пункты также изменили стоимость купли-продажи валют. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

      Согласно данным биржи KASE, валютные торги в течение понедельника (25 июля) складываются в пользу национальной валюты Казахстана.

      Так, на 15:30 средневзвешенный курс доллара снизился на 3,68 тенге, до уровня 541,27 тенге. Евро также подешевел до 633,64 тенге (минус 5,54 тенге).

      Обменные пункты также снизили свои курсы.

      При этом важно понмить, что к 17:00 ситуация может измениться – именно в это время завершаются валютные торги.

      Курсы в обменниках

      Согласно данным сервиса Kurs.kz, обменные пункты в мегаполисах страны предлагают за один доллар США:

      • Астана: покупка – от 539 до 540 тенге, продажа – от 546 до 547 тенге;
      • Алматы: покупка – от 538 до 543,5 тенге, продажа – от 543,5 до 546 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 540 до 542 тенге, продажа – от 543 до 545 тенге.

      Евро также отступил от рекордных значений:

      • Астана: покупка – от 629 до 630 тенге, продажа – от 639 до 640 тенге;
      • Алматы: покупка – от 627 до 635 тенге, продажа – от 636 до 640 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 630 до 635 тенге, продажа – от 635 до 642 тенге.

      Напомним, что ранее глава Нацбанка сообщил, что тенге остается недооцененным. Также он рассказал о факторах, повлиявших на подорожание валют.

      Также во время предыдущей курсовой "паники" эксперт делился советами о том, когда и зачем покупать доллары казахстанцам.

      А в мае мы рассказывали, как выгодно покупать доллары казахстанцам, если курс постоянно меняется.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Курс тенге
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.