Тенге "отыгрывает" позиции к доллару и евро в Казахстане

После недельного роста курсы доллара и евро снизились на валютной бирже. В свою очередь обменные пункты также изменили стоимость купли-продажи валют. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Согласно данным биржи KASE, валютные торги в течение понедельника (25 июля) складываются в пользу национальной валюты Казахстана.

Так, на 15:30 средневзвешенный курс доллара снизился на 3,68 тенге, до уровня 541,27 тенге. Евро также подешевел до 633,64 тенге (минус 5,54 тенге).

Обменные пункты также снизили свои курсы.

При этом важно понмить, что к 17:00 ситуация может измениться – именно в это время завершаются валютные торги.

Курсы в обменниках

Согласно данным сервиса Kurs.kz, обменные пункты в мегаполисах страны предлагают за один доллар США:

Астана: покупка – от 539 до 540 тенге , продажа – от 546 до 547 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 538 до 543,5 тенге , продажа – от 543,5 до 546 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 540 до 542 тенге, продажа – от 543 до 545 тенге.

Евро также отступил от рекордных значений:

Астана: покупка – от 629 до 630 тенге , продажа – от 639 до 640 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 627 до 635 тенге , продажа – от 636 до 640 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 630 до 635 тенге, продажа – от 635 до 642 тенге.

Напомним, что ранее глава Нацбанка сообщил, что тенге остается недооцененным. Также он рассказал о факторах, повлиявших на подорожание валют.

Также во время предыдущей курсовой "паники" эксперт делился советами о том, когда и зачем покупать доллары казахстанцам.

А в мае мы рассказывали, как выгодно покупать доллары казахстанцам, если курс постоянно меняется.

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