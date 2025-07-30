Казахстан "копит" больше денег, чем другие страны ЕАЭС, сообщают аналитики

Когда после получения доходов и вычета всех расходов остаются средства, это считается сбережением. Такой подход применим и к экономике стран. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Национальная норма сбережений – это сохраненная доля ВВП, которая включает в себя государственные, частные и корпоративные сбережения. То есть, это значение, получаемое за счет вычета потребления и инвестиций из ВВП страны.

Чтобы было понятнее, можно рассмотреть пример с человеком. Допустим, он зарабатывает 500 000 тенге в месяц и откладывает 50 000 тенге. Тогда норма сбережений человека составит 10% (50 тыс. тенге/500 тыс. тенге = 10%).

Как сообщает Telegram-канал "Черный лебедь, рак и щука", Казахстан по данному показателю оказался лидером среди стран ЕАЭС.

"Если норма сбережений высокая – это является ресурсом для инвестиций, финансовой стабильности и будущего потребления. В макроэкономике сбережения формируют инвестиционный потенциал страны.

Но если норма слишком низкая — страна уязвима к внешним шокам и нуждается в займах", – отмечают аналитики.

Показатель сбережений РК

Согласно данным источника, национальная норма сбережений в Казахстане росла с 34,2% в 2019 году до 40,7% в 2022 году. Однако в 2023 году отмечалось небольшое снижение до 37,4%.

Однако страна сохраняет самый высокий уровень сбережений в ЕАЭС:

Беларусь – показатель равен 28%;

Россия – норма сбережений составляет 25%;

Армения – значение равно 22-23%.

В то же время отечественный показатель даже превышает уровни развитых стран. Для сравнения: в Германии национальная норма сбережений достигает 30,17%, во Франции она равна 23,01%, в Канаде и Италии – чуть менее 22%.

А в США и Великобритании этот показатель равен 15,4%.

Напомним, что Казахстан потерял позиции, но остался в лидерах СНГ по управлению бюджетом и госдолгом. Страна заняла 29 место из 120 в глобальном рейтинге по индексу финансового управления.

Однако по показателю внешнего долга на душу населения позиции страны оказались неудовлетворительными – казахстанцы больше всех "должны" в ЕАЭС.

Также напомним, что в рамках ЕЭАС предложили разрешить тонировку автомобилей.

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