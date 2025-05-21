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Создать госрезерв для криптовалюты при Нацбанке предложили в мажилисе

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Криптовалюта
Криптовалюта. Иллюстративное фото: pixabay.com

Депутат мажилиса Олжас Куспеков в своем депутатском запросе, озвученном на пленарном заседании, предложил создать госрезерв для криптовалюты при Нацбанке, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам депутата, в рамках парламентского контроля выявлены системные пробелы и риски в сфере регулирования цифровых активов, угрожающие устойчивости финансовой системы, безопасности граждан и авторитету государственных институтов.

"Во-первых, до настоящего времени не урегулирован вопрос хранения криптоактивов, изымаемых в рамках уголовных дел. Отсутствие соответствующего правового технического механизма создает риски утраты, хищения и легализации активов через третьих лиц. Во-вторых, наблюдается массовое вовлечение молодежи в серый крипторынок посредством деятельности блогеров, так называемых криптокоучей.

Указанные лица, не обладая лицензиями, продвигают нелегальные платформы, обещая гражданам гарантированный доход, тем самым нарушая законодательство. В-третьих, отдельные банки второго уровня задействованы в обслуживании операций на крипторынке вне правового поля", - говорит Олжас Куспанов.

Он приводит данные агентства по финансовому мониторингу, согласно которым через счета 10 банков второго уровня прошли операции на сумму более 4,2 млрд тенге.

"Механизмы внутреннего контроля в большинстве случаев не применяются. Несмотря на установленный законодательный запрет, деятельность нелицензированных криптобирж фактически продолжается. Они доступны в App Store и Play Market, свободно рекламируются, включая участие в массовых мероприятиях и соцсетях.

В 2023 году 86,2% криптооборота в Казахстане, а это 3,5 млрд долларов США, прошло через нелегальный сегмент", - рассказал депутат.

Мажилисмен предложил рассмотреть вопрос создания при Нацбанке государственного цифрового резерва для хранения изъятых криптоактивов. Также депутат предлагает внести в законодательство понятие инвестиционного коучинга с установлением обязательного лицензирования данной деятельности, а аккаунты нарушителей - блокировать.

"Провести аудит денежных переводов, усилить внутренний контроль над соблюдением требований со стороны банков. Инициировать блокировку сайтов и приложений нелицензированных криптобирж, а также опубликовать официальный перечень разрешенных платформ", - резюмировал депутат.

Ранее мы рассказывали, что вопросы легального использования цифровых активов были подняты депутатами. А премьер-министр выразил поддержку идеи оборота криптовалюты через лицензированные биржи и обменные пункты.

Также премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос подтвердил вероятность открытия криптобанка в Казахстане.

Ранее в Алматы осудили мужчину за незаконную торговлю криптовалютой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2247282-sozdat-gosrezerv-dlya-kriptovalyuty-pri-nacbanke-predlozhili-v-mazhilise/