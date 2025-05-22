Криптовалюту легализуют в Казахстане: в Нацбанке озвучили подробности

На брифинге Нацбанка директор департамента платежных систем НБ Ерлан Ашыкбеков сообщил о введении в Казахстане провайдеров услуг по обмену криптовалют, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава департамента платежных систем заявил, что в Казахстане вводится регулирование оборота необеспеченных цифровых активов (криптовалют) через лицензирование провайдеров услуг.

"В рамках общей юрисдикции Казахстана вводится новая категория участников - провайдеры услуг по обмену криптовалют, осуществляющие деятельность на основании лицензии и под надзором Национального банка. Их функционал будет включать операции по обмену криптовалют за фиатные деньги.

Перечень криптовалют, доступных для покупки или продажи такими организациями, будет установлен Национальным банком.

При этом деятельность таких криптопровайдеров в лице криптобирж в юрисдикции МФЦА регулируется отдельно и не затрагивается данными мерами. Вместе с тем предусмотрено функциональное взаимодействие между провайдерами обмена криптовалют и криптобиржами МФЦА для обеспечения целостной инфраструктуры цифрового рынка", - сообщил Ерлан Ашыкбеков.

Он добавил, что цель данных мер - расширение регулируемого оборота необеспеченных цифровых активов, снижение системных рисков и обеспечение защиты потребителей. В целом это позволит обеспечить безопасное инвестирование.

Добавим, сегодня стало известно, что Нацбанк начнет регулировать криптовалюту в Казахстане - подготовлен комплекс законодательных поправок, формирующих правовую основу оборота цифровых активов.

А вчера депутат мажилиса Олжас Куспеков предложил создать госрезерв для криптовалюты при Нацбанке.

Ранее мы рассказывали, что вопросы легального использования цифровых активов были подняты депутатами. А премьер-министр выразил поддержку идеи оборота криптовалюты через лицензированные биржи и обменные пункты.

Также премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос подтвердил вероятность открытия криптобанка в Казахстане.

Добавим, покупка и торговля криптовалютой могут приносить доход. Но иногда такие операции оборачиваются уголовными делами для казахстанцев. Как получать прибыль и не нарушать закон, читайте в нашем материале.