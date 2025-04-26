Премьер Бектенов ответил на предложение мажилисменов открыть криптобанк в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос подтвердил вероятность открытия криптобанка в Казахстане, передает NUR.KZ.

Вопрос с открытием криптобанка в Казахстане поднял в своем депутатском запросе Азат Перуашев. Он указал на то, что президент Касым-Жомарт Токаев, в ходе выступления на курултае, подчеркнул необходимость принятия срочных мер по либерализации сферы цифровых активов.

"В последние годы криптовалюта стала неотъемлемой частью глобальной финансовой системы. С каждым годом все больше казахстанцев интересуются цифровыми валютами, рассматривая их как средство инвестиций, сохранения капитала и взаимных расчетов.

Однако в стране отсутствует правовая инфраструктура для легального использования таких активов. Вместо этого действует запрет на оборот криптовалют, что приводит к отсутствию государственного регулирования крипторынка, использованию цифровых капиталов для нелегального оборота и теневой экономики. По некоторым данным, 90 процентов операций с криптовалютами в Казахстане проходят вне правового поля", - считают депутаты мажилиса от партии "Ак жол".

Учитывая вышеизложенное, депутаты ранее предложили рассмотреть вопрос создания в Казахстане собственного криптобанка, возможно в гибридном формате, где участниками могли бы выступить Нацбанк и частные БВУ, успешно внедряющие эти инструменты.

На запрос ответ предоставил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Олжас Бектенов отметил, что правительство внимательно следит за тенденциями в сфере цифровых активов, которые становятся неотъемлемой частью современной глобальной экономики.

"В этой связи правительством продолжается работа по формированию сбалансированной и прогрессивной регуляторной среды, способствующей развитию законного и прозрачного рынка цифровых активов в стране. В рамках исполнения поручения главы государства по формированию законодательной базы, направленной на создание инфраструктуры для оборота цифровых финансовых активов и развитие регулирования криптовалют, ведется системная работа межведомственной рабочей группы, функционирующей на базе Национального Банка.

В результате деятельности рабочей группы выработан комплексный подход, предусматривающий создание условий для введения в оборот ЦФА, развитие института токенизации традиционных финансовых инструментов, а также расширение регулируемого оборота необеспеченных цифровых активов. Одновременно формируется единая экосистема цифровых активов страны с учетом механизмов межюрисдикционной интеграции с Международным финансовым центром "Астана", а также создаются условия для апробации новых решений в рамках особого режима регулирования (регуляторной песочницы) при НБ",- отметил Бектенов.

Разработанный в соответствии с обозначенными концептуальными подходами пакет законодательных поправок в настоящее время проходит согласование в рамках межведомственной рабочей группы.

"Касательно предложения о создании отдельного института - криптобанка. Предусмотренные криптобанком базовые функции, такие как обмен, хранение цифровых активов и сопровождение сделок, будут охвачены в рамках формируемой экосистемы. Реализация указанных функций будет обеспечена через деятельность инфраструктурных субъектов - провайдеров обменных операций с криптовалютами, операторов платформ ЦФА, кастодианов, бирж цифровых активов, брокеров и дилеров, включая тех, кто действует в рамках юрисдикции МФЦА", - отмечается в ответе.

Правительством, по словам Олжаса Бектенова, подготовлен пакет поправок в законодательство о цифровых активах, включающий либерализацию подходов к обороту цифровых активов, а также расширение платформ для их оборота.

"Важным направлением является развитие сопутствующих финансовых институтов. В свою очередь криптобанки способны обеспечить комплексное банковское обслуживание новых участников цифрового рынка, способствовать увеличению прозрачности операций с цифровыми активами и соблюдению требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также деятельность криптобанков будет способствовать развитию проектов с цифровыми активами и стимулировать внутренние IT-разработки и блокчейн технологии.

Правительство рассматривает потенциал открытия криптобанков на территории Республики Казахстан, которые могут сыграть ключевую роль в формировании устойчивой экосистемы", - отмечается в ответе на запрос.