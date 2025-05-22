Нацбанк начнет регулировать криптовалюту в Казахстане

На брифинге Нацбанка заместитель председателя Берик Шолпанкулов рассказал о развитии и регулировании рынка цифровых активов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Берика Шолпанкулова, Национальный банк подготовил комплекс законодательных поправок, формирующих правовую основу оборота цифровых активов.

Сообщается, что поправки включают два блока. Первый блок представляет собой запуск цифровых финансовых активов с определением правового статуса.

Во втором блоке речь идет о введении регулирования оборота необеспеченных криптовалют через лицензирование провайдеров услуг криптообменников.

"Параллельно с законодательными инициативами в Национальном Банке формируется регуляторная песочница по цифровым активам, в рамках которой участники рынка смогут апробировать различные инновационные сервисы и технологии", - сообщил Берик Шолпанкулов.

Напомним, накануне депутат мажилиса Олжас Куспеков предложил создать госрезерв для криптовалюты при Нацбанке.

Ранее мы рассказывали, что вопросы легального использования цифровых активов были подняты депутатами. А премьер-министр выразил поддержку идеи оборота криптовалюты через лицензированные биржи и обменные пункты.

Также премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос подтвердил вероятность открытия криптобанка в Казахстане.