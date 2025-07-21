Доллар и евро "откатились" от рекордных цен в обменниках Казахстана

Обменные пункты скорректировали свои курсы по доллару США и евро. Все дело в валютных торгах на бирже, результаты которых оказались благоприятными для тенге. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Прошлая неделя оказалась выгодной для держателей иностранной валюты: средневзвешенный курс доллара на валютной бирже KASE подорожал с 524,45 до 532,35 тенге, достигнув нового рекорда в обменниках на уровне 537 тенге, а у евро курс Нацбанка вырос с 613,77 до 620,35 тенге.

Однако на 15:30 сегодня, 21 июля 2025 года, их стоимость на торгах откатилась назад.

Так, доллар потерял почти 4 тенге, и теперь его средневзвешенный курс составляет 529,43 тенге. Евро снизился на 4,17 тенге – до отметки в 615,81 тенге.

Их стоимость еще может измениться до конца торгов в 17:00. Однако обменные пункты уже меняют свои курсы согласно текущим результатам сделок.

Цены на доллар в обменниках

Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 528 до 527 тенге , продажа – от 533 до 535 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 525 до 530,5 тенге , продажа – от 529,5 до 533 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 527,5 до 530 тенге, продажа – от 530,5 до 533 тенге.

Стоимость евро в мегаполисах

Для покупки и продажи евро обменные пункты в крупнейших городах страны сегодня в 15:30 установили следующие курсы:

Астана: покупка – от 611 до 612 тенге , продажа – от 621 до 622 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 610 до 618 тенге , продажа – от 618,5 до 624 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 610 до 616 тенге, продажа – от 618 до 622 тенге.

Ранее аналитики рассказали, на сколько может подорожать доллар в июле. Так, они ожидают, что к концу июля курс доллара может достигнуть 515-525 тенге, ближе к верхней границе этого диапазона.

Также напомним, что в Казахстане запретили устанавливать табло с курсами валют на улицах.

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