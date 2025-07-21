Доллар и евро "откатились" от рекордных цен в обменниках Казахстана

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы

      Доллар и евро "откатились" от рекордных цен в обменниках Казахстана

      Опубликовано:

      Доллар лежит среди купюр тенге
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Обменные пункты скорректировали свои курсы по доллару США и евро. Все дело в валютных торгах на бирже, результаты которых оказались благоприятными для тенге. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

      Прошлая неделя оказалась выгодной для держателей иностранной валюты: средневзвешенный курс доллара на валютной бирже KASE подорожал с 524,45 до 532,35 тенге, достигнув нового рекорда в обменниках на уровне 537 тенге, а у евро курс Нацбанка вырос с 613,77 до 620,35 тенге.

      Однако на 15:30 сегодня, 21 июля 2025 года, их стоимость на торгах откатилась назад.

      Так, доллар потерял почти 4 тенге, и теперь его средневзвешенный курс составляет 529,43 тенге. Евро снизился на 4,17 тенге – до отметки в 615,81 тенге.

      Их стоимость еще может измениться до конца торгов в 17:00. Однако обменные пункты уже меняют свои курсы согласно текущим результатам сделок.

      Цены на доллар в обменниках

      Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

      • Астана: покупка – от 528 до 527 тенге, продажа – от 533 до 535 тенге;
      • Алматы: покупка – от 525 до 530,5 тенге, продажа – от 529,5 до 533 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 527,5 до 530 тенге, продажа – от 530,5 до 533 тенге.

      Стоимость евро в мегаполисах

      Для покупки и продажи евро обменные пункты в крупнейших городах страны сегодня в 15:30 установили следующие курсы:

      • Астана: покупка – от 611 до 612 тенге, продажа – от 621 до 622 тенге;
      • Алматы: покупка – от 610 до 618 тенге, продажа – от 618,5 до 624 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 610 до 616 тенге, продажа – от 618 до 622 тенге.

      Ранее аналитики рассказали, на сколько может подорожать доллар в июле. Так, они ожидают, что к концу июля курс доллара может достигнуть 515-525 тенге, ближе к верхней границе этого диапазона.

      Также напомним, что в Казахстане запретили устанавливать табло с курсами валют на улицах.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Курс тенге
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.