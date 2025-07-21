"Поддельная или подлинная": Нацбанк обратился к казахстанцам из-за купюр номиналом 5 тыс. тенге

В Национальном банке Казахстана предупредили о случаях подделки денежных купюр. Чаще всего в нашей стране пытались подделать купюру номиналом 5 тыс. тенге, передает NUR.KZ.

По данным Нацбанка, за первое полугодие 2025 года выявлено 96 поддельных денежных знаков (93 банкноты и 3 монеты) на сумму 465 150 тенге.

"Чаще всего подделывались банкноты номиналом 5 000 тенге - 85 шт., что составило 88,5% от общего количества. Далее идут банкноты номиналом 2 000 тенге - 5 шт. (5,2%), 10 000 тенге - 3 шт. (3,1%), остальные 3,2% приходятся на монеты", - рассказали в Нацбанке.

Отмечается, что банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и цветного принтера на обычной офсетной бумаге. Кроме того, водяной знак на поддельной банкноте отсутствует.

Казахстанцев призвали к осмотрительности и внимательности при использовании наличных денег.

Добавим, ранее Агентство по финансовому мониторингу сообщило об участившихся случаях сбыта фальшивой иностранной валюты. Так, в Алматы установили группу лиц, подозреваемых в сбыте поддельных 100-долларовых купюр. Также фальшивые доллары и евро нашли в Уральске.

В сентябре 2024 года в Казахстане начали распространять поддельные деньги, в том числе из новой серии "Сакский стиль" и юбилейные банкноты номиналом 10 тыс. тенге. По информации Нацбанка, объявления о продаже таких банкнот появились в соцсетях и мессенджерах.

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