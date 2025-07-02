На сколько может подорожать доллар в июле, рассказали аналитики в Казахстане

Курс доллара по итогам первого месяца лета вырос на 1,7%, потеряв почти все укрепление, наблюдавшееся в апреле-мае. И этот тренд может продолжиться в июле. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По итогам июня курс доллара в Казахстане вырос на 1,7%, достигнув 519,7 тенге.

Аналитики Halyk Finance связывают ослабление тенге с повышением спроса на валюту из-за оживления инвестиционного цикла и снижения экспорта при росте импорта.

Эксперты прогнозируют, что к концу июля курс доллара может достигнуть 515-525 тенге, ближе к верхней границе этого диапазона.

Ранее Национальный банк Республики Казахстан сообщил о том, как менялся курс тенге в июне. Так, отмечалось изменение тренда на укрепление национальной валюты, наблюдавшееся весной, на движение в сторону ослабления.

В итоге за первый летний месяц доллар подорожал с 510,8 до 519,7 тенге – средневзвешенный курс вырос на 1,7%.

Как сообщают аналитики Halyk Finance, такое движение курса доллара подтвердило их прогнозы на июнь.

"Ослабление курса тенге было связано с повышением спроса на валюту в результате оживления инвестиционного цикла. Также, в соответствии с данными БНС, по итогам 4 месяцев 2025 года наблюдается снижение экспорта при одновременном росте импорта, что оказывало давление на курс", – отмечают аналитики.

А теперь различные факторы указывают на вероятность сохранения тренда на ослабление тенге.

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что будет с тенге в июле

Как указывается в источнике, в июне отмечалось снижение мер поддержки курса Нацбанком в виде:

чистых продаж валюты на бирже – они составили 1,026 млрд долларов США против 1,154 млрд долларов в мае и 1,131 млрд долларов в апреле;

против в мае и в апреле; покупки золота на внутреннем рынке с целью стерилизации избыточной массы национальной валюты в экономике – было выкуплено золото на сумму 213 млрд тенге (414 млн долларов), что также уступает показателям мая (213 млрд тенге, или 416,0 млн долларов).

Аналитики ожидают, что в июле продажи валютной выручки (в том числе от квазигосударственного сектора) останутся на том же уровне, что и в мае-июне. Соответственно, не ожидается факторов, которые бы поддержали нацвалюту.

"С учетом продолжения реализации инфраструктурных проектов, оживления инвестиционного цикла, а также снижения профицита торгового баланса постепенное ослабление курса тенге продолжится.

Мы предполагаем, что к концу июля курс доллара к тенге будет находится в диапазоне 515-525 тенге за доллар США, ближе к верхней границе", – указывается в прогнозе Halyk Finance.

Напомним, что прошедший месяц оказался благоприятным для держателей евро – курс валюты ЕС вырос до 612 тенге и побил свой рекорд стоимости.

Дополнительно отметим, что для поддержки курса тенге Нацбанк применяет так называемое "зеркалирование" – на рынок продается ровно столько долларов, сколько ранее было получено. В июле планируется таким образом "стерилизовать" еще 290 млрд тенге.

В то же время Нацбанк закупает доллары США, чтобы удержать валютную долю активов ЕНПФ на уровне 40% и защитить накопления вкладчиков фонда от обесценивания.