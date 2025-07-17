Новый рекорд: до 537 тенге подскочил доллар в обменниках Казахстана

Валютные торги на казахстанской бирже KASE сегодня, 17 июля, оказались "неудачными" для тенге, который ослаб к доллару США и евро почти на 6 тенге. Выросли и цены в обменниках, сообщает NUR.KZ.

Согласно данным сайта биржи KASE, в ходе торгов 17 июля средневзвешенный курс доллара США на 15:30 составил 532,68 тенге. То есть он увеличился на 5,99 тенге в течение дня (был 526,29 тенге по итогам торгов 16 июля).

Максимальная цена сделки доходила до 534 тенге.

Напомним, что максимальным значением именно средневзвешенного курса доллара была отметка в 530,8 тенге. Таким образом, если к концу дня – в 17:00 – ситуация не изменится, то стоимость американской валюты на бирже KASE установит новый рекорд.

В то же время в стоимости прибавил и евро – средневзвешенный курс достиг 617,59 тенге (плюс 5,54 тенге за день).

Цены на доллар в обменниках

Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 520 до 530 тенге , продажа – от 536 до 537 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 529 до 534,5 тенге , продажа – от 534 до 536 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 532 до 533,5 тенге, продажа – от 535 до 536,5 тенге.

Стоимость евро в мегаполисах

Для покупки и продажи евро обменные пункты в крупнейших городах страны сегодня в 15:30 установили следующие курсы:

Астана: покупка – от 612 до 613 тенге , продажа – от 622 до 623 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 608 до 617,2 тенге , продажа – от 618,5 до 621 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 611 до 616 тенге, продажа – от 618 до 622 тенге.

Ранее аналитики рассказали, на сколько может подорожать доллар в июле. Так, они ожидают, что к концу июля курс доллара может достигнуть 515-525 тенге, ближе к верхней границе этого диапазона.

Также напомним, что в Казахстане запретили устанавливать табло с курсами валют на улицах.

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