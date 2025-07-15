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    Финансы

      Евро вновь дорожает, а доллар замедлил свой рост в Казахстане

      Опубликовано:

      Деньги. Рубли, тенге, доллары, евро.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Результаты торгов на валютной бирже KASE показали, что рост доллара немного замедлился за день. Однако евро уже прибавил более 5 тенге с начала дня. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

      Как указывают данные биржи KASE, две наиболее популярные иностранные валюты в Казахстане растут в цене, но разными темпами.

      Так сегодня на 15:30 результаты торгов оказались следующими:

      • доллар – средневзвешенный курс прибавил за сутки всего 1,51 тенге, но последние сделки идут на уровне 525,92 тенге (именно на этот показатель ориентируются обменники);
      • евро – прибавил 5,2 тенге, а средневзвешенный курс составил 615,56 тенге.

      Следует помнить, что это значение может измениться до закрытия биржи в 17:00.

      Курсы в обменниках

      Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

      • Астана: покупка – от 522 до 523 тенге, продажа – от 528 до 529 тенге;
      • Алматы: покупка – от 521,5 до 526,5 тенге, продажа – от 526 до 528,5 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 624 до 626 тенге, продажа – от 527 до 529 тенге.

      Для евро текущие курсы оказались следующими:

      • Астана: покупка – от 607 до 609 тенге, продажа – от 615 до 617 тенге;
      • Алматы: покупка – от 606 до 613,5 тенге, продажа – от 614,3 до 617 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 608 до 613 тенге, продажа – от 613 до 616 тенге.

      Напомним, что теперь на улицах запрещено размещать табло с курсами валют.

      Однако казахстанцам доступны другие способы, чтобы быть в курсе изменений на валютной бирже – в том числе на сайте NUR.KZ.

      Также ранее эксперты дали негативный прогноз о будущем курсе тенге.

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