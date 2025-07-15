Евро вновь дорожает, а доллар замедлил свой рост в Казахстане

Результаты торгов на валютной бирже KASE показали, что рост доллара немного замедлился за день. Однако евро уже прибавил более 5 тенге с начала дня. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Как указывают данные биржи KASE, две наиболее популярные иностранные валюты в Казахстане растут в цене, но разными темпами.

Так сегодня на 15:30 результаты торгов оказались следующими:

доллар – средневзвешенный курс прибавил за сутки всего 1,51 тенге , но последние сделки идут на уровне 525,92 тенге (именно на этот показатель ориентируются обменники);

, но последние сделки идут на уровне (именно на этот показатель ориентируются обменники); евро – прибавил 5,2 тенге, а средневзвешенный курс составил 615,56 тенге.

Следует помнить, что это значение может измениться до закрытия биржи в 17:00.

Курсы в обменниках

Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 522 до 523 тенге , продажа – от 528 до 529 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 521,5 до 526,5 тенге , продажа – от 526 до 528,5 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 624 до 626 тенге, продажа – от 527 до 529 тенге.

Для евро текущие курсы оказались следующими:

Астана: покупка – от 607 до 609 тенге , продажа – от 615 до 617 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 606 до 613,5 тенге , продажа – от 614,3 до 617 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 608 до 613 тенге, продажа – от 613 до 616 тенге.

Напомним, что теперь на улицах запрещено размещать табло с курсами валют.

Однако казахстанцам доступны другие способы, чтобы быть в курсе изменений на валютной бирже – в том числе на сайте NUR.KZ.

Также ранее эксперты дали негативный прогноз о будущем курсе тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.