Евро вновь дорожает, а доллар замедлил свой рост в Казахстане
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Результаты торгов на валютной бирже KASE показали, что рост доллара немного замедлился за день. Однако евро уже прибавил более 5 тенге с начала дня. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
Как указывают данные биржи KASE, две наиболее популярные иностранные валюты в Казахстане растут в цене, но разными темпами.
Так сегодня на 15:30 результаты торгов оказались следующими:
- доллар – средневзвешенный курс прибавил за сутки всего 1,51 тенге, но последние сделки идут на уровне 525,92 тенге (именно на этот показатель ориентируются обменники);
- евро – прибавил 5,2 тенге, а средневзвешенный курс составил 615,56 тенге.
Следует помнить, что это значение может измениться до закрытия биржи в 17:00.
Курсы в обменниках
Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:
- Астана: покупка – от 522 до 523 тенге, продажа – от 528 до 529 тенге;
- Алматы: покупка – от 521,5 до 526,5 тенге, продажа – от 526 до 528,5 тенге;
- Шымкент: покупка – от 624 до 626 тенге, продажа – от 527 до 529 тенге.
Для евро текущие курсы оказались следующими:
- Астана: покупка – от 607 до 609 тенге, продажа – от 615 до 617 тенге;
- Алматы: покупка – от 606 до 613,5 тенге, продажа – от 614,3 до 617 тенге;
- Шымкент: покупка – от 608 до 613 тенге, продажа – от 613 до 616 тенге.
Напомним, что теперь на улицах запрещено размещать табло с курсами валют.
Однако казахстанцам доступны другие способы, чтобы быть в курсе изменений на валютной бирже – в том числе на сайте NUR.KZ.
Также ранее эксперты дали негативный прогноз о будущем курсе тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2265372-evro-dorozhaet-no-dollar-zamedlil-svoy-rost-v-kazahstane/
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