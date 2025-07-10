Дальнейшее ослабление тенге прогнозируют эксперты в Казахстане

Эксперты финансового рынка ожидают, что курс доллара вырастет до 523,4 тенге уже к концу текущего месяца. Через год он может достигнуть почти 550 тенге. Подробнее об их прогнозах читайте на NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сегодня составил 518,34 тенге. За последнюю неделю он почти не изменился.

Но эксперты финансового рынка, опрошенные Ассоциацией финансистов Казахстана, считают, что такая стабильность может быть недолгой. По их мнению, уже к началу августа текущего года курс доллара может составить 523,4 тенге, а через год – вырасти до 548,5 тенге.

При этом их прошлый прогноз был более оптимистичный. На пересмотр ожиданий в худшую сторону могло повлиять прогнозируемое ухудшение текущего счета и общее сокращение профицита торгового баланса под влиянием нестабильных цен на экспортные товары.

Эксперты также поразмышляли насчет базовой ставки, очередное решение по которой Национальный банк Казахстана огласит завтра. На фоне продолжающегося четыре месяца подряд умеренного замедления месячной инфляции большинство (83%) ожидает ее сохранения на том же уровне – 16,5%.

Остальные респонденты допускают небольшое повышение до 16,75–17,0%, что может послужить сигналом продолжения жесткой монетарной политики в ответ на сохраняющиеся инфляционные риски и для поддержания стабильности курса. Через год базовая ставка может составить 14,75%.

При этом оценка инфляции на годовом горизонте опустилась до 10,4% (11,1% ранее) на фоне жесткой денежно-кредитной политики, признаков постепенного ослабления инфляционного давления в экономике, угасания эффекта от разовых тарифных решений, а также ожидаемых мер по ужесточению регулирования в части розничного кредитования и управления свободной ликвидностью.

Прогнозы по курсу доллара, базовой ставке и инфляции. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Эксперты также отметили, что продолжающаяся неопределенность в торговой политике США в совокупности с активным восстановлением добычи нефти странами ОПЕК+ могут оказывать давление на нефтяные котировки, что немного компенсируется замедлением буровой активности в США. Через год стоимость барреля Brent ожидается на отметке 67,1 доллара в сравнении с текущем показателем в 70,3 доллара.

А рост ВВП через год прогнозируется на уровне 4,5% (4,1% ранее), что может быть связано с ожиданиями увеличения государственных инвестиций, активной реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов, а также наращивания добычи сырьевых ресурсов.

Напомним, что ранее свои прогнозы озвучили и эксперты, опрошенные Нацбанком. Они прогнозируют средний курс доллара в 2025 году в районе 515 тенге, но не отрицают его повышения до 556 тенге в 2027 году.