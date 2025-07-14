Доллар вновь близок к рекордной стоимости на бирже в Казахстане

Торги на валютной бирже складываются не в пользу тенге, а доллар США продолжает дорожать. Это продолжает ослабление нацвалюты, начавшееся в конце прошлой недели. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Согласно данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), средневзвешенный курс доллара США к 15:30 часам понедельника составил 524,21 тенге. Это на 2,9 тенге больше, чем результаты торгов пятницы 11 июля.

В свою очередь подорожание доллара достигло высокого курса, который ранее наблюдался в апреле текущего года. И при сохранении текущего тренда стоимость американской валюты может вновь достичь максимальных отметок в 530 тенге.

Стоимость валют в обменниках

Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 519 до 521 тенге , продажа – от 526 до 527 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 519 до 524,2 тенге , продажа – от 524 до 526 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 521 до 524 тенге, продажа – от 525 до 527 тенге.

Напомним, что в Казахстане запретили устанавливать табло с курсами валют на улицах.

Также мы рассказывали, что евро продолжает расти в цене.

Дополнительно напомним, что в текущем году ожидается полноценный запуск цифрового тенге в Казахстане.

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