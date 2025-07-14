Доллар вновь близок к рекордной стоимости на бирже в Казахстане
Опубликовано:
Торги на валютной бирже складываются не в пользу тенге, а доллар США продолжает дорожать. Это продолжает ослабление нацвалюты, начавшееся в конце прошлой недели. Об этом читайте в материале NUR.KZ.
Согласно данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), средневзвешенный курс доллара США к 15:30 часам понедельника составил 524,21 тенге. Это на 2,9 тенге больше, чем результаты торгов пятницы 11 июля.
В свою очередь подорожание доллара достигло высокого курса, который ранее наблюдался в апреле текущего года. И при сохранении текущего тренда стоимость американской валюты может вновь достичь максимальных отметок в 530 тенге.
Стоимость валют в обменниках
Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:
- Астана: покупка – от 519 до 521 тенге, продажа – от 526 до 527 тенге;
- Алматы: покупка – от 519 до 524,2 тенге, продажа – от 524 до 526 тенге;
- Шымкент: покупка – от 521 до 524 тенге, продажа – от 525 до 527 тенге.
Напомним, что в Казахстане запретили устанавливать табло с курсами валют на улицах.
Также мы рассказывали, что евро продолжает расти в цене.
Дополнительно напомним, что в текущем году ожидается полноценный запуск цифрового тенге в Казахстане.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Курс доллара снова вырос к концу недели в Казахстане
- Дальнейшее ослабление тенге прогнозируют эксперты в Казахстане
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2264961-dollar-vnov-blizok-k-rekordnoy-stoimosti-na-birzhe-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах