Стала известна дата полного введения цифрового тенге в Казахстане
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Цифровой тенге – это не просто электронные деньги, а средство для контроля и прозрачного использования госбюджета. Его официальное применение начнется уже в 2025 году. Об этом читайте на NUR.KZ.
Безналичная валюта, которую казахстанцы используют ежедневно при оплате товаров и услуг через банковские карты или мобильные приложения – это электронные деньги. Они являются лишь другой формой обычных денег.
А цифровой тенге – это третья форма национальной валюты Казахстана, основанная на технологии блокчейн.
Согласно сообщению Официального информационного ресурса Премьер-министра РК, полноценное введение цифрового тенге намечено на декабрь 2025 года.
При этом на данный момент успешно проводится опытно-промышленной эксплуатации, а сумма выпущенных в оборот средств достигает 257,5 млрд цифровых тенге.
На какие цели можно использовать цифровой тенге
Согласно сообщению источника, внедрение цифрового тенге также прорабатывается в других направлениях:
- сделки с недвижимостью и автотранспортом;
- школьное питание;
- закупки дорогостоящих товаров;
- а также инструменты госкредитования в агропромышленном комплексе.
То есть он предоставляет возможность программируемости на уровне токенов национальной валюты, открывая широкие возможности для повышения эффективности, скорости и прозрачности расчетов с участием государства.
Можно будет устанавливать цели, на которые может быть потрачен цифровой тенге, что должно обеспечить максимальную прозрачность в вопросах расходования средств, выделяемых из госбюджета.
Это позволит предотвратить их нецелевое использование.
Напомним, что основная цель введения цифрового тенге – не контроль за расходами населения, а возможность обеспечения прозрачности расходования госбюджета.
Поэтому эксперты ранее подробно рассказали, почему новая форма тенге не приведет к тотальному контролю казахстанцев.
Также ранее мы рассказывали, какую пользу цифровой тенге принесет казахстанцам.
Дополнительно напомним, что в Нацбанке разъяснили, могут ли банкам запретить создавать маркетплейсы в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2264787-stala-izvestna-data-polnogo-vvedeniya-cifrovogo-tenge-v-kazahstane/
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