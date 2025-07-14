Стала известна дата полного введения цифрового тенге в Казахстане

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы

      Стала известна дата полного введения цифрового тенге в Казахстане

      Опубликовано:

      Деньги. Монеты и банкноты.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Цифровой тенге – это не просто электронные деньги, а средство для контроля и прозрачного использования госбюджета. Его официальное применение начнется уже в 2025 году. Об этом читайте на NUR.KZ.

      Безналичная валюта, которую казахстанцы используют ежедневно при оплате товаров и услуг через банковские карты или мобильные приложения – это электронные деньги. Они являются лишь другой формой обычных денег.

      А цифровой тенге – это третья форма национальной валюты Казахстана, основанная на технологии блокчейн.

      Согласно сообщению Официального информационного ресурса Премьер-министра РК, полноценное введение цифрового тенге намечено на декабрь 2025 года.

      При этом на данный момент успешно проводится опытно-промышленной эксплуатации, а сумма выпущенных в оборот средств достигает 257,5 млрд цифровых тенге.

      На какие цели можно использовать цифровой тенге

      Согласно сообщению источника, внедрение цифрового тенге также прорабатывается в других направлениях:

      • сделки с недвижимостью и автотранспортом;
      • школьное питание;
      • закупки дорогостоящих товаров;
      • а также инструменты госкредитования в агропромышленном комплексе.

      То есть он предоставляет возможность программируемости на уровне токенов национальной валюты, открывая широкие возможности для повышения эффективности, скорости и прозрачности расчетов с участием государства.

      Можно будет устанавливать цели, на которые может быть потрачен цифровой тенге, что должно обеспечить максимальную прозрачность в вопросах расходования средств, выделяемых из госбюджета.

      Это позволит предотвратить их нецелевое использование.

      Напомним, что основная цель введения цифрового тенге – не контроль за расходами населения, а возможность обеспечения прозрачности расходования госбюджета.

      Поэтому эксперты ранее подробно рассказали, почему новая форма тенге не приведет к тотальному контролю казахстанцев.

      Также ранее мы рассказывали, какую пользу цифровой тенге принесет казахстанцам.

      Дополнительно напомним, что в Нацбанке разъяснили, могут ли банкам запретить создавать маркетплейсы в Казахстане.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.