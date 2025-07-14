Стала известна дата полного введения цифрового тенге в Казахстане

Цифровой тенге – это не просто электронные деньги, а средство для контроля и прозрачного использования госбюджета. Его официальное применение начнется уже в 2025 году. Об этом читайте на NUR.KZ.

Безналичная валюта, которую казахстанцы используют ежедневно при оплате товаров и услуг через банковские карты или мобильные приложения – это электронные деньги. Они являются лишь другой формой обычных денег.

А цифровой тенге – это третья форма национальной валюты Казахстана, основанная на технологии блокчейн.

Согласно сообщению Официального информационного ресурса Премьер-министра РК, полноценное введение цифрового тенге намечено на декабрь 2025 года.

При этом на данный момент успешно проводится опытно-промышленной эксплуатации, а сумма выпущенных в оборот средств достигает 257,5 млрд цифровых тенге.

На какие цели можно использовать цифровой тенге

Согласно сообщению источника, внедрение цифрового тенге также прорабатывается в других направлениях:

сделки с недвижимостью и автотранспортом;

школьное питание;

закупки дорогостоящих товаров;

а также инструменты госкредитования в агропромышленном комплексе.

То есть он предоставляет возможность программируемости на уровне токенов национальной валюты, открывая широкие возможности для повышения эффективности, скорости и прозрачности расчетов с участием государства.

Можно будет устанавливать цели, на которые может быть потрачен цифровой тенге, что должно обеспечить максимальную прозрачность в вопросах расходования средств, выделяемых из госбюджета.

Это позволит предотвратить их нецелевое использование.

Напомним, что основная цель введения цифрового тенге – не контроль за расходами населения, а возможность обеспечения прозрачности расходования госбюджета.

Поэтому эксперты ранее подробно рассказали, почему новая форма тенге не приведет к тотальному контролю казахстанцев.

Также ранее мы рассказывали, какую пользу цифровой тенге принесет казахстанцам.

Дополнительно напомним, что в Нацбанке разъяснили, могут ли банкам запретить создавать маркетплейсы в Казахстане.

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