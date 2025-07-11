Курс доллара снова вырос к концу недели в Казахстане

Курс доллара снова превысил 520 тенге на KASE. Его рост составил более двух тенге за сутки. Почем американскую валюту продают в обменных пунктах страны, узнали журналисты NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам сегодняшних торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 520,93 тенге. За сутки он вырос более чем на две тенге.

Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 517 до 519 тенге , продажа – от 524 до 525 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 516 до 522,2 тенге , продажа – от 521,5 до 525 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 518 до 521,5 тенге, продажа – от 522,5 до 524,5 тенге.

Отметим, что аналогичная ситуация наблюдалась ровно две недели назад. Тогда курс доллара к концу недели также превысил 520 тенге, но в последующем "откатился" обратно.

Вместе с тем активно дорожал евро, превысив 610 тенге за единицу. Но сегодня его средневзвешенный курс на бирже снова меньше этой отметки – 608,65 тенге по данным на 15:30.

Напомним, что эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление тенге. В частности, доллар к началу августа может подорожать до 523,4 тенге.

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