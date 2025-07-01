Евро продолжает дорожать на бирже в Казахстане

Стоимость сделок по купле-продаже евро на KASE сегодня снова выросла – в среднем почти на три тенге. Почем европейскую валюту продают в обменниках Казахстана, читайте на NUR.KZ.

Средневзвешенный курс евро на Казахстанской фондовой бирже (KASE), по данным на 15:25 составил 612,41 тенге. По сравнению со вчерашними итогами торгов иностранными валютами этот показатель вырос почти на три тенге.

Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных евро:

Астана: покупка – от 604 до 605 тенге , продажа – от 611 до 612 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 600 до 609,2 тенге , продажа – от 609,9 до 619 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 606 до 611 тенге, продажа – от 611 до 615 тенге.

Напомним, что две недели назад курс евро на KASE достиг почти 600 тенге. Через несколько дней превысил эту отметку и начал бить рекорды. Сейчас стоимость американской валюты выше, чем когда либо.