Евро продолжает дорожать на бирже в Казахстане
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Стоимость сделок по купле-продаже евро на KASE сегодня снова выросла – в среднем почти на три тенге. Почем европейскую валюту продают в обменниках Казахстана, читайте на NUR.KZ.
Средневзвешенный курс евро на Казахстанской фондовой бирже (KASE), по данным на 15:25 составил 612,41 тенге. По сравнению со вчерашними итогами торгов иностранными валютами этот показатель вырос почти на три тенге.
Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных евро:
- Астана: покупка – от 604 до 605 тенге, продажа – от 611 до 612 тенге;
- Алматы: покупка – от 600 до 609,2 тенге, продажа – от 609,9 до 619 тенге;
- Шымкент: покупка – от 606 до 611 тенге, продажа – от 611 до 615 тенге.
Напомним, что две недели назад курс евро на KASE достиг почти 600 тенге. Через несколько дней превысил эту отметку и начал бить рекорды. Сейчас стоимость американской валюты выше, чем когда либо.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2261217-evro-prodolzhaet-dorozhat-na-birzhe-v-kazahstane/
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