Когда доллар может превысить 550 тенге, рассказали эксперты

Эксперты прогнозируют средний курс доллара в 2025 году в районе 515 тенге, но не отрицают его повышения до 556 тенге в 2027 году. Чего можно ждать от экономической ситуации, узнали журналисты NUR.KZ.

По состоянию на 4 июня официальный курс доллара в Казахстане составил 519,57 тенге – это на 1,2 тенге больше, чем было днем ранее. При этом прогнозируемый средний курс на 2025 год немного ниже текущего.

Согласно данным опроса Национального банка РК среди профессиональных участников финансового рынка, средний курс американской валюты в этом году может составить 515,1 тенге.

Однако в дальнейшем аналитики не исключают рост курса:

в 2026 году – до 538 тенге;

в 2027 году – до 555,8 тенге.

Одним из ключевых факторов в этих прогнозах может стать цена на нефть. Для сравнения:

в 2024 году при средней цене марки Brent 80,7 доллара курс американской валюты составлял 469 тенге;

курс американской валюты составлял 469 тенге; в ближайшие годы нефть может подешеветь до 68–69 долларов, что создает дополнительное давление на тенге.

Что касается инфляции, то опрошенные Нацбанком эксперты ожидают, что к декабрю 2025 года темп роста цен на товары и услуги в стране составит 11%. Уточним: текущая инфляция уже перешла эту границу и по итогам июня достигла 11,8%.

К концу 2026 года эксперты ожидают снижение инфляции до 9%, а к концу 2027 года – до 7%. На этом фоне похожую динамику прогнозируют и для базовой ставки.

На текущий год она может остаться неизменной – 16,5%. Но в последующие годы ожидается плавное понижение – сначала до 14%, а затем до 11,8%.

Прогнозы экспертов. Источник: Национальный банк РК

Важно понимать, что приведенные выше данные не являются "истиной в последней инстанции". Эксперты полагаются на свой опыт и знания, и не обязательно их прогнозы должны сбыться.

К тому же, как отмечает Нацбанк, большинство макроэкономических показателей аналитики пока прогнозируют очень примерно – с большим разбросом возможных значений. Причем сами ожидания движутся в разные стороны. Это значит, что эксперты пока не уверены, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

Ранее аналитики также рассказали о том, на сколько может подорожать доллар в июле.

Что касается нефти, то ранее звучали предположения, что из-за низких цен на нее Казахстан может потерять сотни миллиардов долларов.