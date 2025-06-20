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    Финансы

      До 607 тенге вырос курс евро в обменниках Казахстана

      Опубликовано:

      Кассир считает деньги
      Иностранные валюты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Европейская валюта продолжает дорожать по отношению к национальной валюте Казахстана. Ее курс превысил отметку в 600 тенге и стремится к обновлению рекорда. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

      В ходе валютных торгов на бирже KASE средневзвешенный курс евро к тенге 20 июня 2025 года составил 603,08 тенге.

      Это значение почти повторяет рекорд, который был установлен в апреле – тогда курс, согласно данным Нацбанка, достигал 603,51 тенге. В то же время максимальная сумма сделки на сегодняшних торгах составила 604,28 тенге за 1 евро.

      Обменные пункты, согласно данным портала Kurs.kz, предлагают данную валюту по следующим курсам:

      • Астана: покупка – от 593 до 597 тенге, продажа – от 603 до 604 тенге;
      • Алматы: покупка – от 595 до 602 тенге, продажа – от 604 до 607,5 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 596 до 600 тенге, продажа – от 600 до 604 тенге.

      Напомним, что официальный курс евро определяется не по результатам торгов европейской валютой на бирже, а посредством кросс-курса: то есть произведения курса доллара в евро и тенге.

      Сейчас это соотношение – то есть кросс-курс – равно 599,8 тенге.

      Напомним, что доллар также приближается к своим максимальным значениям в Казахстане – его стоимость постепенно растет на бирже.

      При этом ранее о причинах роста американской валюты рассказал глава Нацбанка.

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