Евро продолжает дорожать в обменниках Казахстана

Торги на валютной бирже KASE 26 июня оказались спокойными для американской валюты. Однако денежная единица Европейского союза прибавила почти 3 тенге к цене. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Торговая сессия на бирже KASE к 15:00 часам 26 июня 2025 года почти не показала изменений по средневзвешенному курсу доллара США – он составил 518,34 тенге, опустившись лишь на 0,22 тенге.

В то же время евро продолжает дорожать и уже достиг 605,1 тенге, прибавив 2,91 тенге за торговый день. А в обменных пунктах, согласно данным Kurs.kz, установлены следующие цены на евро:

Астана: покупка – от 601 до 602 тенге , продажа – от 608 до 609 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 515 до 519,6 тенге , продажа – от 519,7 до 522 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 517 до 519 тенге, продажа – от 520 до 522 тенге.

Доллар тем временем имеет следующие цены в обменных пунктах мегаполисов Казахстана:

Астана: покупка – от 516 до 517 тенге , продажа – от 522 до 523 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 598 до 606,2 тенге , продажа – от 607 до 610 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 600 до 605 тенге, продажа – от 605 до 610 тенге.

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