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    Финансы

      Валютные "качели" сохраняются: доллар потерял почти 4 тенге, а евро продолжает дорожать в Казахстане

      Опубликовано:

      Банкноты и монеты лежат на столе
      Доллары и тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Курс американской валюты вновь снизился после недавнего роста, потеряв более 3 тенге за большую часть торговой сессии 24 июня. При этом евро сохраняет тренд к удорожанию, сообщает NUR.KZ.

      Валютные торги на бирже KASE к 15:30 часам текущего дня продемонстрировали снижение средневзвешенного курса доллара после 10 дней роста.

      Так, согласно данным торговой сессии, американская валюта потеряла 3,84 тенге со вчерашнего дня и держится на уровне 519,26 тенге. Последняя сделка на это время закрылась на уровне 519,3 тенге.

      При этом динамика курса доллара к казахстанской валюте показывает, что в 2025 году актив находится в так называемом "боковике" – курс то падает, то снижается, сохраняясь в пределах определенного диапазона.

      Диаграмма
      Динамика курса доллара в Казахстане. Источник: KASE

      Евро же, наоборот, продолжил дорожать – средневзвешенный курс за день вырос на 2,91 тенге и достиг отметки в 602,72 тенге.

      Курсы в обменниках

      Согласно данным Kurs.kz, обменные пункты в мегаполисах скорректировали свои курсы вслед за изменениями на бирже. Так, за один доллар они предлагают:

      • Астана: покупка – от 517 до 518 тенге, продажа – от 523 до 524 тенге;
      • Алматы: покупка – от 516 до 520,2 тенге, продажа – от 519,5 до 523 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 517,5 до 519,5 тенге, продажа – от 520,5 до 522,5 тенге.

      По евро актуальные курсы сложились следующими:

      • Астана: покупка – от 594 до 598 тенге, продажа – от 604 до 605 тенге;
      • Алматы: покупка – от 580 до 603 тенге, продажа – от 603 до 609 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 590 до 602 тенге, продажа – от 603 до 605 тенге.

      Напомним, что доллар постепенно приближается к своей максимальной зафиксированной цене в 530 тенге.

      Евро также подходит к своей рекордной стоимости.

      При этом ранее тенге не укреплялся к доллару во время резкого скачка цен на нефть. Такое поведение нацвалюты объяснил аналитик.

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