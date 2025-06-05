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Может ли рубль вернуться к курсу в 5 тенге, ответили в Нацбанке

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Тенге и рубли
Тенге и рубли. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге в Нацбанке Тимура Сулейменова спросили, может ли рубль вновь стоить по 5 тенге, как это было долгое время, и какой "комфортный" курс рубля для Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Когда мы говорим о комфортном курсе, то он не комфортный, а он исторически сложился в результате взаимодействия экономических систем, когда экономики нашли вот эту равновесную точку - в районе 5 тенге.

Комфортен он или нет, очень трудно сказать. (…) Базово, наверное, в экономике считается, что курс - это один из инструментов, влияющих на конкурентоспособность. То есть нельзя держать свой собственный курс чрезвычайно сильным, особенно по отношению к валютам соседей, потому что потеряешь конкурентоспособность.

В любом случае нет каких-то котировок фиксированных. Это все складывается в результате спроса и предложения. Если сейчас рубль 6,3-6,4 тенге на бирже, 6,5 тенге - в обменниках, значит, такой спрос установлен на рубль. Он во многом определяется тем, что импорт из России у нас велик, около 30%", - прокомментировал глава НБ Тимур Сулейменов.

Напомним, ранее в марте глава Нацбанка рассказал также, стоит ли ожидать укрепления нацвалюты Казахстана на фоне укрепления рубля.

Мы писали, что курс валюты РФ к тенге определяется так называемым кросс-курсом: то есть цена формируется на основе соотношения отдельных курсов USD-RUB и USD-KZT, так как биржевых сделок между рублем и тенге в достаточном количестве для определения стоимости не производится.

При этом на деле тенге "не успевает" вслед за рублем, что приводит к сохранению текущих высоких уровней USD-KZT и RUB-KZT. То есть российская валюта укрепляется сильнее и быстрее к доллару, чем казахстанская, что приводит к формированию текущего высокого паритета в 6+ тенге между RUB и KZT.

По реалиям этого года мы писали, что тенге "отвязался" от рубля: сколько стоил бы доллар при сохранении "старого" паритета валют в Казахстане, читайте в нашем материале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2252673-mozhet-li-rubl-vernutsya-k-kursu-v-5-tenge-otvetili-v-nacbanke/