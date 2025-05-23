Тенге "уходит" на выходные, потеряв почти все достижения за неделю

Торги на бирже в пятницу показали ослабление курса тенге к доллару США. При этом тренд на укрепление, который был отмечен на текущей неделе, почти полностью потерян. Об этом читайте на NUR.KZ.

Курс доллара США к тенге определяется на валютных торгах участниками биржи – то есть он зависит от механизма спроса и предложения.

На текущей неделе тенге укреплялся к доллару. Соответственно, американская валюта дешевела с 511 тенге во вторник до 507,75 тенге в четверг по средневзвешенному курсу на бирже KASE.

Однако результаты торгов в пятницу на 15:30 демонстрируют ослабление национальной валюты Казахстана – средневзвешенный курс доллара вырос до 510,84 тенге.

При этом последняя сделка на момент написания статьи закрылась на отметке 511,30 тенге – именно на этот показатель обращают внимание обменные пункты, когда устанавливают свои курсы доллара.

Так, обменники предлагают следующие цены перед выходными (на 15:30 часов 23 мая):

Астана – обменники покупают доллар у населения в пределах 507-509 тенге , а продают по 514-515 тенге ;

, а продают по ; Алматы – цена покупки составила 509-512 тенге , а продажа достигла отметки в 511,5-516 тенге ;

, а продажа достигла отметки в ; Шымкент – покупка по 510-512 тенге и продажа по 513-515 тенге за доллар.

Напомним, что в Ассоциации финансистов ожидает ослабления тенге из-за определенных экономических условий, которые ухудшились.

Также аналитики объяснили, почему тенге обесценился к доллару, а азербайджанский манат сохранил свой курс.

А эксперт предположил подорожание доллара до 542 тенге из-за "падающей" нефти.