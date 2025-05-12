Тенге укрепился по отношению к доллару на бирже в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара на KASE сегодня снизился более чем на две тенге, почти достигнув минимума за месяц. Какие "ценники" установили обменные пункты страны, узнали журналисты NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара США на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по итогам торгов иностранными валютами сегодня составил 513,74 тенге, снизившись более чем на 2 тенге по сравнению с пятницей.

Таким образом, он приблизился к минимальному за последний месяц показателю.

Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, между тем установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 510 до 512 тенге , продажа – от 516 до 518 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 509 до 513,5 тенге , продажа – от 513,5 до 517 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 512 до 514 тенге, продажа – от 515 до 517 тенге.

Напомним, что обменники Казахстана могут устанавливать курсы валют самостоятельно, ориентируясь на рынок и нормы законодательства о разнице между стоимостью покупки и продажи.