Золото дорожает в долларах и тенге: рост составил более 70% за год

Стоимость 1 грамма золота в Казахстане достигла почти 58 тыс. тенге. На мировом рынке вчера также был зафиксирован рекорд – более 3,5 тыс. долларов за тройскую унцию. Подробности читайте на NUR.KZ.

Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

Золото продолжает бить рекорд за рекордом. По состоянию на 23 апреля официальная стоимость 1 грамма драгоценного металла в Казахстане, согласно данным Национального банка РК, достигла 57 542,65 тенге.

Текущие цены сразу на 70,1% выше тех, что фиксировались ровно год назад – тогда официальный курс составлял около 33 835 тенге за грамм.

Можно было бы предположить, что курс золота растет на фоне ослабления тенге – напомним, недавно, например, мы рассказывали о рекордном подорожании евро, однако на деле рост цен на драгметалл наблюдается во всем мире.

Так, согласно порталу Investing, вчера утром фьючерсы на золото торговались по максимальной за все время цене – 3 509,9 доллара США за тройскую унцию (31,1 грамма). Однако в течение дня они немного подешевели.

Максимальная стоимость золота за последние сутки достигла 3 395,35 доллара за тройскую унцию, то есть порядка 1 759 028 тенге по официальному курсу. Сейчас же золото продолжает торговаться по цене выше 3 300 долларов.

Интересно, что на фоне рекордного роста цен на золото инвесторы почти не спешат вкладываться в акции компаний, занимающихся его разведкой. Как заметил Telegram-канал Finance.kz, разрыв между стоимостью самого золота и индексом TSX Venture, где торгуются такие компании, сейчас находится на максимальном уровне за последние десятилетия.

Другими словами, инвесторы предпочитают не "участвовать" в добыче, а просто покупать уже готовое золото.

Но казахстанцам, которые сейчас тоже планируют купить золото, стоит помнить о рисках – золото дорожает уже слишком долго, а значит, рано или поздно те, кто купил его давно, могут решить зафиксировать прибыль, то есть продать слитки, что может привести к резкому снижению цен.

Отметим, чтобы инвестировать в золото, не обязательно выходить на биржу и работать с брокерами. При желании любой казахстанец может приобрести в банках второго уровня золотые слитки весом от 5 до 100 граммов.

Также деньги можно инвестировать в "цифровое золото", так называемый Gold Coin, который впоследствии можно обменять на реальную золотую монету весом в одну тройскую унцию.