Сразу на 6 тенге упал курс доллара в Казахстане

Курс доллара упал сразу на 6 тенге по итогам сегодняшних дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, свидетельствуют данные сайта KASE, передает NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара составил 520,91 тенге, снизившись на 6,16 тенге с момента последней сессии.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане : покупка - 517,5 тенге, продажа - 523,5-524,5 тенге;

: покупка - 517,5 тенге, продажа - 523,5-524,5 тенге; в Алматы: покупка - 517,5-521,5 тенге, продажа - 523,5-525 тенге.

А по данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках сегодня купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Астане : покупка - 511-524 тенге, продажа - 524-529 тенге.

: покупка - 511-524 тенге, продажа - 524-529 тенге. в Алматы: покупка - 513-522,5, продажа - 522,5-525 тенге.

Также мы писали о том, что официальный курс доллара выше рыночного в Казахстане - такое явление на рынке наблюдается несколько дней.

Эксперты отмечали, что официальный курс в некоторых случаях недостаточно оперативно реагирует на все изменения в экономике, однако это обусловлено установленными законом правилами, которые Нацбанк обязан соблюдать.