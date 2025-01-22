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Сразу на 6 тенге упал курс доллара в Казахстане

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Доллары и тенге на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Курс доллара упал сразу на 6 тенге по итогам сегодняшних дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, свидетельствуют данные сайта KASE, передает NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара составил 520,91 тенге, снизившись на 6,16 тенге с момента последней сессии.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

  • в Астане: покупка - 517,5 тенге, продажа - 523,5-524,5 тенге;
  • в Алматы: покупка - 517,5-521,5 тенге, продажа - 523,5-525 тенге.

А по данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках сегодня купить и продать доллары можно по следующим ценам:

  • в Астане: покупка - 511-524 тенге, продажа - 524-529 тенге.
  • в Алматы: покупка - 513-522,5, продажа - 522,5-525 тенге.

Также мы писали о том, что официальный курс доллара выше рыночного в Казахстане - такое явление на рынке наблюдается несколько дней.

Эксперты отмечали, что официальный курс в некоторых случаях недостаточно оперативно реагирует на все изменения в экономике, однако это обусловлено установленными законом правилами, которые Нацбанк обязан соблюдать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2214131-srazu-na-6-tenge-upal-kurs-dollara-v-kazahstane/

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