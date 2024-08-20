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Золото подорожало почти на 40% за год: сколько можно было бы заработать на нем в Казахстане

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золотые слитки и евро
Золото и деньги. Иллюстративное фото: pixabay.com

Цены на золото бьют рекорды в Казахстане – 1 грамм драгметалла сейчас стоит почти 38,5 тыс. тенге. Купившие его в прошлом году, в этом оказались в плюсе почти на 40%. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В 2024 году золото бьет рекорд за рекордом. Очередной был зафиксирован сегодня, то есть 20 августа. Согласно данным Национального банка РК, официальная стоимость 1 грамма золота в Казахстане составляет 38 480,39 тенге.

Стоит отметить, что золото, хоть и пользуется популярностью у многих инвесторов, не всегда подходит для получения краткосрочной прибыли, ведь обычно оно не подвержено резким скачкам и служит в первую очередь способом сохранить свой капитал и получить доход спустя долгое время.

Тем не менее, казахстанцы, которые приобрели золото в прошлом году оказались в большом плюсе, ведь текущая стоимость золота сразу на 37,03% больше той, что фиксировалась год назад – 28 081,74 тенге за грамм по состоянию на 21 августа 2023 года.

Буквально обладатели золотых слитков за каждый грамм драгоценного металла имеют дополнительные 10 398,65 тенге.

Стоимость 1 грамма золота в Казахстане
Стоимость 1 грамма золота в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Впрочем, продавать свои слитки или нет – личное дело каждого. При этом важно учитывать не только экономическую ситуацию в мире, но и политическую, ведь во время кризисных событий спрос на золото обычно начинает расти, а вместе с ним и цены.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2151049-zoloto-podorozhalo-pochti-na-40-za-god-skolko-mozhno-bylo-by-zarabotat-na-nem-v-kazahstane/

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