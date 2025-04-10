50 новых месторождений золота и редких металлов в Казахстане выставят на аукцион

Полсотни казахстанских месторождений золота, меди, угля и редких металлов в июне выставят на электронный аукцион на Единой платформе недропользования, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, об этом на 15-м горно-геологическом форуме MINEX сообщили представители Министерства промышленности и строительства.

Как пояснили в ведомстве, месторождения будут выданы на добычу с лицензией сроком до 25 лет. Компания должна будет составить план горных работ и указать срок разработки месторождения.

По данным Минпрома, на торги заявились уже компании из США, Евросоюза и Китая.

"Это месторождения, где есть балансовые запасы. Мы будем выставлять их на добычу. Это месторождения золота, угля, редких металлов, полиметаллов. Мы в ближайшее время будем публиковать информацию на Единой платформе недропользования. Будем выставлять объекты и все желающие смогут принять участие в аукционе, онлайн подавать документы и уже дальше принять участие", - сообщил директор департамента недропользования Минпромышленности РК Алмас Кушумов.

Специалисты утверждают, что подобные аукционы помогают привлечь инвестиции в Казахстан. Тем более, что некоторые места скопления полезных ископаемых еще не были анонсированы ввиду отсутствия соответствующей документации.

"По итогам 2024 года у нас было 23 месторождения твердых полезных ископаемых. Они впервые были поставлены на госучет. Вот если брать золото, то прирост составил 20 тонн золота для государства. И так ежегодно по результатам геологоразведки утверждают запасы, ставят на госучет и вовлекают его в добычу", - добавил Кушумов.

Напомним, в апреле прошлого года сообщалось, что больше 80 резервных месторождений выставят на аукцион в Казахстане.

А в августе 2023 года в государственный фонд Казахстана были возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, углеводородов, бокситов, полиметаллов и так далее. В правительстве сообщали о планах выставить их на открытый аукцион для передачи новым инвесторам.