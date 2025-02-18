Курс доллара снова немного снизился в Казахстане

После длительного падения курс доллара в понедельник сильно подорожал. Но сегодня, по итогам торгов на KASE, снова немного снизился. По каким ценам им торгуют обменники Казахстана, читайте на NUR.KZ.

Доллар США активно дешевел в Казахстане почти две недели и даже опустился ниже 500 тенге. Но после выходных курс американской валюты резко увеличился до 498,75 тенге.

По итогам сегодняшних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) эта тенденция не продолжилась – средневзвешенный курс доллара составил 497,89 тенге. То есть, хоть и ненамного, но снизился.

Обменные пункты, расположенные в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, между тем предлагают следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 496 до 498 тенге, продажа – от 503 до 504 тенге;

покупка – от 496 до 498 тенге, продажа – от 503 до 504 тенге; Алматы: покупка – от 495 до 501,2 тенге, продажа – от 499,5 до 504,5 тенге;

покупка – от 495 до 501,2 тенге, продажа – от 499,5 до 504,5 тенге; Шымкент: покупка – от 498 до 500 тенге, продажа – от 501 до 502 тенге.

Напомним, что покупать доллары США и другую валюту также можно онлайн через валютную биржу Forex. Таким образом можно подобрать наиболее выгодный курс.